Así es el sistema electoral en Castilla y León: cómo se eligen las Cortes

En las elecciones de Castilla y León no solo dirime la composición de su Parlamento autonómico, sino también el equilibrio territorial entre provincias, el peso de la España rural y la capacidad de las distintas fuerzas para transformar votos en escaños.

Entender cómo funciona el engranaje electoral es clave para interpretar lo que ocurra en las urnas.

¿Qué son las Cortes y cuántos procuradores tienen?

Las Cortes de Castilla y León son el órgano legislativo de la comunidad autónoma y el espacio donde se decide el rumbo político, económico y social del territorio. Pero, ¿cómo se eligen sus procuradores? ¿Qué sistema convierte los votos en escaños? Este es el funcionamiento, paso a paso, del modelo electoral autonómico:

Las Cortes representan al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León y ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan a la Junta. Están compuestas por procuradores, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

El número de escaños no es fijo, si no que la ley establece un reparto provincial con un mínimo inicial por provincia y una asignación adicional en función de la población. En la práctica, el Parlamento autonómico se mueve en una horquilla cercana a los 80-85 procuradores y en las próximas elecciones pasarán de los 81 procuradores actuales a los 82 para la siguiente legislatura, al ganar un procurador la provincia de Segovia.

Circunscripción provincial: nueve provincias, nueve repartos

Castilla y León divide su territorio en nueve circunscripciones electorales, que coinciden con sus provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Cada provincia elige un número determinado de procuradores. La ley garantiza un mínimo inicial de tres escaños por provincia, y los restantes se distribuyen en proporción a la población, sumando un procurador más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Este sistema busca equilibrar la representación territorial, clave en una comunidad extensa y con marcada despoblación rural, con el principio de proporcionalidad demográfica.

El sistema D’Hondt: cómo se reparten los escaños

Para convertir votos en escaños se utiliza el método D’Hondt, el mismo que se aplica en las elecciones generales en España. Se trata de un sistema proporcional que favorece ligeramente a las candidaturas más votadas.

El proceso funciona así:

1. En cada provincia se contabilizan los votos obtenidos por cada partido.

2. Solo participan en el reparto aquellas candidaturas que superan el 3% de los votos válidos (incluyendo los votos en blanco) en la circunscripción.

3. Los votos de cada partido se dividen sucesivamente entre 1, 2, 3, 4… hasta alcanzar el número de escaños en juego.

4. Los escaños se asignan a los cocientes más altos hasta completar el total provincial.

Este modelo tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos pequeños con apoyo disperso.

Listas cerradas y bloqueadas

En Castilla y León, como en el resto de elecciones autonómicas en España, se votan listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que los votantes eligen una candidatura completa, no se puede alterar el orden de los candidatos y los escaños se asignan siguiendo estrictamente el orden fijado por el partido.

De este modo, son las formaciones políticas quienes determinan previamente qué candidatos tienen más posibilidades de resultar elegidos.

¿Cómo se elije gobierno?

Las elecciones a las Cortes se celebran, con carácter general, cada cuatro años. El presidente de la Junta puede, no obstante, adelantar los comicios como en esta ocasión y disolver la Cámara antes de agotar la legislatura, siempre que no esté en trámite una moción de censura.

Tras las elecciones, las Cortes se constituyen formalmente 30 días después (el 30 de abril en estos comicios) y los procuradores eligen al presidente de la Junta, que debe obtener mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda.

Un sistema en debate abierto

El modelo electoral castellano y leonés ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente por el peso que tienen las provincias menos pobladas en el reparto inicial de escaños. En los extremos, se necesitan unos 18.000 electores para obtener un escaño en Soria frente a los más de 35.000 que son necesarios para obtenerlo en Valladolid.

Para algunos expertos, el sistema garantiza la cohesión territorial; para otros, introduce distorsiones en la proporcionalidad del voto.