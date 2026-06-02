Zverev acaba con el sueño de Jódar en Roland Garros

La gran esperanza española del tenis en este Roland Garros, Rafa Jódar, no ha sido capaz de avanzar hacia las semifinales tras caer en cuartos ante el alemán Alexander Zverev en tres mangas por 6-7, 1-6 y 6-3; en un encuentro que fue de más a menos y que apenas llegó a las dos horas y media de duración.

El madrileño, a pesar de arrancar el duelo complicándole las cosas a Zverev forzando el tie-break en el primer set, no pudo aguantar el alto ritmo competitivo del ahora número dos del tenis mundial.

El madrileño, de 19 años, debutaba en la arcilla roja parisina

Jódar arrancó de manera espectacular, dominando sobre una Philippe-Chatrier techada por la lluvia, y llegó a tener serias posibilidades de hacerse con la primera manga. Sin embargo el tenista germano, lejos de amedrentarse, elevó su tenis a un nivel altísimo. Llegó a revertir la situación para conseguir llevarse el primer set después de un igualado tie-break

Después de este esperanzador inicio, el español sucumbió a merced del alemán para pasar de poder adjudicarse el primer parcial a estar dos abajo tras sufrir un demoledor 6-1 en el segundo.

La reacción obligatoria no llegaría en el tercer set. Jódar intentó no venirse abajo, y llegó a ponerse con opciones de rotura con 4-3 abajo. Sin embargo, Zverev salvó la situación para posteriormente finiquitar la contienda con el 6-3 definitivo y así acabar con la gran esperanza española.

Por primera vez en diez años no habrá semifinalistas españoles

A pesar de esta contundente derrota, Rafa Jódar ha superado todas las expectativas en su primera participación en Roland Garros. En el segundo Grand Slam de su carrera, ha conseguido irrumpir entre los ocho mejores tenistas de esta competición.

Por otro lado, será la primera vez en diez años que Roland Garros no tendrá ningún semifinalista español en los cuadros individuales. La última vez fue en el año 2016, cuando Rafa Nadal tuvo que retirarse lesionado en tercera ronda.

Zverev, el gran favorito al título

Tras las derrota de Sinner y Djokovic, el alemán parte como claro favorito para alzarse con el trofeo parisino. Es el jugador mejor clasificado en el ranking ATP que aún sigue en pie en el torneo, y disputará la que será su quinta semifinal en esta competición.

Zverev vuelve a mirar de cerca a la Copa de los Mosqueteros un año más, y está a tan solo dos victorias de inaugurar su vitrina: este podría ser el primer Grand Slam de su carrera.