Xabi Alonso: "Neuer es el mejor portero con el que he jugado"

El centrocampista español Xabi Alonso aseguró que sería justo que el meta Manuel Neuer, su compañero en el Bayern Múnich, ganara el Balón de Oro. "Si Manuel lo ganara, sería justo", indicó Xabi Alonso en el declaraciones que publica la revista 'Sport Bild'.



"No sólo es de lejos el mejor portero con el que he jugado nunca sino que es extraordinario como undécimo jugador de campo", agregó el exmadridista.



No obstante, el jugador español matizó diciendo que todo dependerá de si prima en la decisión el rendimiento individual, caso en el que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sería favoritos, o si priman los éxitos con el equipo.



"En el segundo caso habría buenas posibilidades para los alemanes", explicó el jugador del Bayern.



Neuer está entre los 23 candidatos a ganar el Balón de Oro, junto con otros jugadores de la Alemania campeona del mundo que son Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mario Götze y Toni Kroos.



Alonso se refirió además a Toni Kroos, su predecesor en el Bayern y a la vez su sucesor en el Real Madrid, al que definió como "un joven profesional que los últimos dos o tres años ha estado jugando al máximo nivel", asegurando que en su opinión "ya es uno de los cinco mejores centrocampistas del mundo" y que aunque "no es el único jugador que prevalece en el Real Madrid", su participación resulta "importante para el equipo".