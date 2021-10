El tuit de Jordi Évole que enfada a Míchel: "Dedícate a lo tuyo"

LEER MÁS Falcao pega un nuevo zarpazo al Barcelona de Koeman

El FC Barcelona ha vuelto a tropezar en liga, esta vez ante el Rayo en Vallecas, que se ha llevado el triunfo gracias a un gol del delantero colombiano Falcao. Este resultado vuelve a encender las alarmas de los aficionados barcelonistas y ha generado multitud de reacciones en Twitter, entre ellas la del presentador Jordi Évole, seguidor confeso del conjunto azulgrana.

“Suena Míchel”, ha escrito irónicamente el periodista en un tuit que acumula más de 500 ‘me gusta’, en referencia al exfutbolista del Real Madrid y entrenador, Míchel González que está sin equipo después de haber sido cesado del Getafe tras un mal arranque de temporada.

El tuit de Évole no le ha sentado nada bien a Míchel que no ha dudado en responderle. "Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes".

El presentador de Salvados y de 'Lo de Évole' le ha vuelto a contestar mostrándoles sus respetos al técnico madrileño. "Mis respetos, don Miguel. Lo sabes desde hace muchos años. Admiración total".