Rafa Nadal contesta a Kyrgios: "Soy demasiado mayor para estas cosas"

SE ENFRENTARÁN EN WIMBLEDON

Nick Kyrgios y Rafa Nadal se medirán en la segunda ronda de Wimbledon y el tenista australiano comenzó a calentar el partido: "No sé si me tomaría una cerveza con Nadal". Al ser preguntado por las palabras de Kyrgios, el español no quiso entrar en provocaciones: "Soy demasiado mayor para estas cosas".