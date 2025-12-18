Por qué Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero dejan de trabajar juntos: claves de la separación que ha impactado al tenis/

Se ha roto una de las asociaciones más exitosas de los últimos años, la que convirtió a un joven murciano en número uno del mundo y campeón de varios Grand Slams. Es la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Y, contra lo que podría pensarse, la explicación no está en una mala relación personal ni en un bajón deportivo, sino en un choque de intereses económicos y de modelo de proyecto.

El propio Alcaraz hizo pública la ruptura con un mensaje emotivo en redes sociales, en el que recordaba "más de siete años juntos" y agradecía a Ferrero haber transformado "sueños de niño en realidades". Poco después llegó el comunicado del exnúmero uno del mundo, con una frase que deja lugar a las dudas: "Me hubiera gustado seguir". Además, la ruptura llega tras una de las mejores temporadas de Alcaraz, lo que descarta que el detonante tenga que ver con resultados, rendimiento o falta de confianza deportiva.

Los motivos

El principal foco del conflicto ha sido económico. Ferrero consideraba que su papel en el crecimiento y consolidación de Alcaraz merecía una revalorización que el entorno del tenista no estaba dispuesto a asumir. Ese pulso sobre honorarios, condiciones y peso en la toma de decisiones terminó por tensar una relación que llevaba años funcionando.

A este desacuerdo se sumó otro elemento clave: la coexistencia de dos academias con intereses propios. Por un lado, Equelite, el centro de alto rendimiento que Ferrero dirige en Villena; por otro, la academia que la familia Alcaraz impulsa en Murcia y a la que quiere vincular cada vez más la imagen y la carrera del jugador.

También se intuye que hubo desgaste acumulado tras años de convivencia intensa en el circuito, con viajes, calendarios, y muchas responsabilidades. Pero lo que está claro es que no ha habido una ruptura personal grave ni un conflicto emocional irreparable, sino diferencias profesionales y estratégicas que acabaron haciendo inviable la continuidad.

Ferrero sale, pero parte del staff sigue vinculado a su academia. En el nuevo escenario, Samuel López, conocido como Samu, asume el rol de entrenador principal. López ya formaba parte del equipo y está ligado profesionalmente a la estructura de Ferrero, por lo que dirigirá la pretemporada y acompañará a Alcaraz en la gira australiana. Mientras tanto, se irá definiendo cómo será el equipo definitivo de cara a 2026.

Juntos firmaron un ascenso meteórico, títulos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open, y una madurez competitiva impropia de alguien tan joven.

Toni Nadal cree que es "decisión de Carlos"

Toni Nadal, sobre la separación entre Alcaraz y Ferrero: "Creo que la decisión es de Carlos y no es tenística" | Foto: Carlos Alcaraz

El tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, reconoció en Radioestadio Noche que la noticia le pilló completamente por sorpresa, sobre todo por el momento deportivo en el que se produce la ruptura. "No me lo esperaba después de la temporada tan buena que ha tenido, con dos Grand Slam y como número uno". Aunque, en parte, entiende la ruptura:

Las relaciones en el mundo del tenis son difíciles porque el que paga, que es el jugador, normalmente paga para escuchar lo que quiere oír

Para Toni Nadal, todo apunta a que la decisión no responde a criterios estrictamente deportivos, y que puede que sea cosa de Carlos:

Entiendo que la decisión es de Carlos, porque Ferrero ha dicho que quería seguir, así que imagino que no es una decisión tenística

Pese a ello, fue rotundo al valorar el trabajo del alicantino durante estos años: "A nivel tenístico, Carlos tiene que estar muy contento con lo que ha hecho Ferrero"