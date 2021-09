Carlos Alcaraz, el nuevo talento del tenis español

Dicen que las comparaciones son odiosas… y en este caso podrían serlo más que nunca. Nadal sólo hay uno. Y sólo habrá uno. Cargar a Alcaraz la presión de ser el “nuevo Nadal” no sería una buena decisión. El joven tenista murciano lo tiene claro: su cabeza está muy bien amueblada para ser simplemente Carlos Alcaraz… y eso, visto lo visto, no es poco.

Y es que Alcaraz se ha empeñado en batir todos los récords de precocidad. El último de ellos el de convertirse en el tenista más joven de la historia (con 18 años y 123 días) en alcanzar los cuartos de final del US Open, superando a toda una leyenda como Andre Agassi. Para calibrar el alcance de la noticia basta recordar que Nadal tenía 20 años cuando llegó por primera vez a cuartos en Estados Unidos.

El murciano está completando una temporada fantástica y pase lo que pase en el US Open se meterá entre los 40 mejores tenistas del mundo al término de esta Grand Slam en el que ya dio el pelotazo al eliminar a Tsitsipas (nº3 de la ATP). El siguiente escollo de Alcaraz en Nueva York será el canadiense Auger Aliassime, pupilo de Toni Nadal.

El estilo de juego de Alcaraz

Alcaraz no es Nadal. Pero no sólo porque compararle con el balear sea un atrevimiento total, sino porque su forma de jugar no tiene nada que ver. Los inicios de Nadal fueron los de un jugador físico, de garra. Su juego ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores de la historia. Pero siempre con esa épica detrás, la de no dar una bola por perdida… y desesperar al rival.

Alcaraz es agresivo, pero es contundente, dominador. “Nunca había visto a nadie golpear la pelota con tanta fuerza” reconoció Tsitsipas tras sufrirle en el US Open. El juego del murciano, perfilado y criado por Juan Carlos Ferrero, recuerda más al de peloteros brutales como Roddick o al de su ídolo Roger Federer. “No copio el estilo de nadie, pero si mi juego se asemeja al de alguien sería al de Federer” reconoce el propio Alcaraz.

Desde niño, Alcaraz (nació el 5 de mayo de 2003) ha ido batiendo registros y siempre ha estado llamado a llegar a lo más alto en el mundo del tenis. Este año está siendo el de su confirmación, logrando hazañas como convertirse en el más joven en ganar un partido en el Masteres de Madrid desde 2004 (entonces lo hizo Nadal) o en el más joven en sumar una victoria en Roland Garros desde Djokovic, allá por 2005.

El tenista de El Palmar (Murcia) ganó su primer torneo ATP el pasado mes de julio, en Umag, siendo el más joven en lograrlo desde 2008. Otra muesca más que sumar a su historial. Un talento precoz con el que hay que tener paciencia. El Big Three (Nadal, Federer y Djokovic) sigue mandando. Y la generación de los Thiem y compañía aún no les ha conseguido desbancar. Eso sí, Carlos Alcaraz ya no es una promesa, es una realidad, el nuevo gran talento del tenis español.