Carlos Alcaraz: "No me gusta que me comparen con Nadal, a nadie le gusta que le comparen con su ídolo"

Carlos Alcaraz está considerado la joya del tenis español. A sus 17 años, este joven murciano es número 310 de la clasificación ATP . "Este título me da más motivación para seguir mejorando y seguir subiendo en el ranking", asegura Alcaraz sobre su victoria en Italia. Alcaraz asegura que su entrenador Juan Carlos Ferrero le tiene "con los pies en el suelo".

"Me encantaría ganar todos los torneos pero los que más me gustan son Roland Garros y Wimbledon", sueña en voz alta Alcaraz, que no duda en que desearía ganar "todos los Grand Slam". No le da mucha importancia a su edad y asegura: "Yo se de mis capacidades y no me fijo en la edad de mis rivales".

Nos cuenta lo que supuso para él entrenar con Roger Federer en Wimbledon y admite, "entre que me hablaba en inglés y que estaba muy seguro, no me enteré de mucho de lo que me dijo". "Estaba más nervioso en el calentamiento que en el partido", asegura. Sobre el eterno rival y compañero del suizo, Rafa Nadal, dice que es su "ídolo" y explica que no le gusta que le comparen con la gran leyenda del tenis español: "No me gusta que me comparen con Nadal, creo que a nadie le gusta que le comparen con su ídolo".