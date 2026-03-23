Alcaraz cae en Miami y Landaluce avanza a octavos

Carlos Alcaraz fue eliminado por 6-3, 5-7 y 6-4 al caer con el estadounidense Sebastian Korda, número 36 del mundo, en el mismo escenario que hace un año le vio perder en segunda ronda. El resultado fue el mismo, pero no la forma en que se dio. Si bien Alcaraz se mostró el año pasado errático y muy lejos de su nivel, la derrota de este año se debió más a los aciertos de Korda que a sus errores. El estadounidense presionó de principio a fin al español desde el resto y sumó 33 ganadores y 32 errores no forzados, por los 30 y 25 de Alcaraz, respectivamente.

La magia de Korda únicamente se apagó al final del segundo set, cuando Alcaraz dio la vuelta al marcador con siete puntos seguidos en un momento en el que el tenista local servía para ganar el encuentro. No obstante, Korda se impuso en el tercer set e hizo insuficientes los esfuerzos de Alcaraz para permanecer con vida en un torneo que ganó en 2022, pero en el que suma dos decepciones consecutivas.

El español Martín Landaluce tendrá el objetivo de vengar a su compatriota en octavos de final, donde se enfrentará precisamente con Korda. Landaluce, 151 del mundo, derrotó por 6-3 y 7-6(2) a Khachanov (número 15) en 1 hora y 32 minutos y avanzó por primera vez en su corta carrera a los octavos de un Masters 1.000. El tenista de 20 años se convirtió en el jugador de menor ranking en alcanzar el cuarto partido de Miami desde 2009, cuando lo logró el estadounidense Taylor Dent desde el puesto 467 de la clasificación. Esta fue, además, la segunda victoria de Landaluce contra un tenista del top 20. Estrenó esa lista el pasado viernes, al vencer al italiano Luciano Darderi (n.18) en segunda ronda.

Otro que también accedió a sus primeros octavos de final de un torneo de esta categoría fue el argentino Tomás Martín Etcheverry, 32 del mundo, quien se impuso a Jódar, 109 de la ATP, por 7-5 y 6-4. Etcheverry sufrió para ganar el primer set, en el que el español gozó de una bola de set al resto, pero venció cómodamente el segundo tras quebrar a Jódar en su segundo juego al servicio. El argentino dijo tras el partido que este es su mejor arranque de temporada, si se le suma el título del Río Open que conquistó el pasado febrero, su primer trofeo en el circuito ATP. El martes se medirá al estadounidense Tommy Paul (n.23), quien se deshizo este domingo del belga Raphael Collignon (n.72).