Sánchez Flores: "Es como si no me hubiera ido nunca del Getafe"

Quique Sánchez Flores ya es el nuevo entrenador del Getafe CF para lo que resta de temporada y dos más, según ha confirmado el conjunto azulón, por lo que el técnico madrileño vivirá su segunda etapa en el club, al que ya entrenó en la temporada 2004-05. El técnico madrileño ha dirigido ya incluso su primer entrenamiento y regresa a la actividad tras abandonar el Al-Ain de Emiratos Arabes Unidos en marzo de 2014. Sustituye así a Cosmin Contra, que deja al equipo en el decimocuarto puesto tras su derrota ante el Rayo Vallecano este domingo, y que dirigirá al Guangzhou R&F chino.

Sánchez Flores regresa a la Liga BBVA, en la que también ha entrenado al Valencia y el Atlético de Madrid, con los que fue campeón de Europa League y Supercopa de Europa. A los dos los entrenó tras su única campaña en Getafe, en la que el conjunto azulón acabó decimotercero. Acompañarán al preparador madrileño en su nueva andadura Alberto Giráldez, como segundo entrenador, y Antonio Díaz y José Luis Gallardo, como ayudantes técnicos.

En su presentación, Sánchez Flores aseguró que se siente como si no se hubiera ido nunca del club en el que comenzó su carrera en los banquillos hace casi una década. "Me emociono, he estado diez años desde que me fui de aquí, me han pasado muchas cosas positivas. No solo le Getafe me hace feliz, pero si hay algún sitio que me hace feliz y me siento a gusto es este. Es como si no me hubiera ido nunca", dijo en rueda de prensa.

El técnico del cuadro del sur de Madrid no consideró su nueva experiencia como más arriesgada de lo habitual por el nivel generalizado que hay en los equipos de Primera División y resaltó el estado de "felicidad" en el que vive tras volver al Getafe sustituyendo a Cosmin Contra en el cargo. "Vivo la ilusión de un club en el que estuve, entrenar en la liga más fuerte junto a la Premier y dirigir a jugadores de primer nivel. Lo pensé muy poco. Mi preparación ha sido trabajar duro, investigando y las condiciones profesionales y personales son inmejorables", declaró.

Quique también habló sobre las sensaciones que tiene al volver de nuevo al Getafe. "Nos hemos hecho adultos todos. El club se ha consolidado en estos diez años, el cariño es el mismo. Me alegro estar aquí, ver a caras que estaban hace diez años, nos ha respetado la salud, el trabajo y es eso lo que me apetece, la posibilidad de seguir trabajando", comentó.

Respecto a sus planes con la plantilla, reconoció que tiene sondear el mercado para fichar algún mediocentro tras la salida de Míchel Herrero y la marcha a la Copa de África de Mehdi Lacen y habló de la situación que han tenido que vivir sus jugadores en las últimas dos semanas. "El club ha vivido en las últimas dos semanas una situación diferente que ha podido despistar a los jugadores. Se sabía que iban a cambiar las cosas, hubo un parón que no favorece, demasiado tiempo para pensar y poco para trabajar. En estas circunstancias ha estado condicionado por una situación anómala", declaró.

"El Getafe tiene condiciones para hacerlo bien. Está capacitado. Me rodeo de gente que puede pasar cosas al club. Espero que el club compruebe que el club trabaje a un gran nivel. La plantilla está confeccionada hay bajas importantes pero vamos a reaccionar. Hay un mercado de invierno, Toni trabaja fuerte y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible", señaló.

Por último, habló sobre el público del Coliseum Alfonso Pérez. Cuando llegó al club hace diez años, se llenaba todos los fines de semana. Ahora, cada día de partido se ve media entrada. "Se llenaba producto de un estado de ánimo, no pertenece a solo un ámbito. Getafe somos todos. A partir de ahí hay una tarea importante. No podemos exigir a los aficionados, tenemos que darles cosas para que vengan. Tenemos que darles cosas para que llenen el estadio", concluyó.