Piqué: "El resultado ha sido justo"

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, ha declarado tras la derrota de su equipo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (3-1), que el "resultado ha sido justo".

"En la primera parte hemos tenido el control y hemos dispuesto de buenas ocasiones. Marcó 'Ney' (Neymar) y Leo (Messi) tuvo una buena oportunidad", explicó Piqué en Canal Plus. "Luego legó el penalti... Hay que saber cuál es el criterio porque yo no puedo hacer desaparecer la mano. Me tiré el suelo para cubrir el máximo espacio posible y sería antiestético tirarme con las manos en la espalda", dijo el central sob la jugada que permitió el empate del Real Madrid. Piqué señaló que, tras el gol de Cristiano Ronaldo desde el punto de penalti, "el partido cambió".

"Luego llegó el segundo..." "Ellos tienen jugadores muy rápidos y nosotros teníamos cierto descontrol. Pero el resultado es justo", comentó.

"Me quedo con las sensaciones de la primera parte, que no han sido malas". Al hablar del gol de Pepe, que supuso el 2-1 para el Real Madrid, Piqué señaló: "No marcan un gol de estrategia, que no es nuestro fuerte". "Merecen la victoria, pero me quedo con las buenas sensaciones del primer tiempo. Creo que podríamos haber hecho un poco más. Tuvimos unos buenos primeros treinta minutos. Queda mucho campeonato y seguimos ahí arriba", añadió