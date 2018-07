Sin opción al error para el Barça en el partidazo ante el Valencia en Mestalla

Menudo papelón que tiene el Barcelona en Mestalla. Y menudo partidazo que espera entre el Valencia y el club azulgrana sobre el renovado césped che. Duelo en la cumbre por una posición en la parte altísima de la tabla con la presión añadida de que los de Luis Enrique no pueden permitirse tropiezo alguno. El Real Madrid y el Atlético han ganado, y todo lo que no sea obtener los tres puntos supondrá un frenazo en sus aspiraciones ligueras.



Para que eso no suceda se aferran a sus buenas sensaciones en estos últimos dos partidos, aunque estos fueran frente a un flojísimo Sevilla en el Camp Nou y ante el Apoel Nicosia en Champions. Pero la confianza es lo importante, y más sabiendo que las dudas acechaban al Barça tanto en juego como en resultados. Más aún cuando Messi, tras muchos partidos, era incapaz de superar el registro de goles de Telmo Zarra para ser el máximo goleador en Liga.



Por suerte para ellos todo eso parece haber quedado atrás. El Barça carbura, juega bien y además el 10 ha recuperado su tremendo olfato goleador. Seis goles en dos partidos, con sendos 'hat tricks', le han llevado a ser el mejor artillero histórico tanto en la Liga BBVA como en la Champions League. Será vital que esté afinado y que se muestre vertical, pues este Valencia es mucho Valencia. Y más en su campo.



Aún no ha perdido un solo partido el cuadro de Nuno frente a su afición. Frente a una hinchada ilusionada con el nuevo proyecto de Peter Lim. Uno que, de momento, funciona. Con muchos nombres que han llegado y con otros que, por fin, no se han marchado dejando huérfano al equipo. Así que ahí están, de nuevo luchando por puestos Champions y aprovechando que no tienen desgaste europeo para ser alternativa a Atlético, Real Madrid y Barcelona.



De momento al actual campeón de la Liga BBVA ya le han derrotado, con quince primeros minutos que bastaron para hacer lo que casi nadie es capaz de hacer, que es marcar tres tantos al equipo del Cholo. Y ahora toca el Barça, un Barça que llega con el viaje a Chipre en sus espaldas, con las conocidas bajas de Iniesta y la del inédito Vermaelen, y con un Luis Suárez que ya ha marcado en Europa, pero que aún no lo ha hecho en la competición doméstica.



Negredo tampoco lo ha hecho con el Valencia, pero ambos tendrán una nueva oportunidad para poder saltar de júbilo y de alegría con esas sensaciones que se producen al marcar una diana. Fundamentales serán los dos en un encuentro que nadie se quiere perder. Valencia y Barcelona, dos de los equipos más fuertes del campeonato, miden sus fuerzas en Mestalla para lograr tres puntos que apriete más la zona noble de la clasificación.