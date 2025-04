El once ideal del clásico en la Copa del Rey: lo mejor de Barça y Madrid

De cara al clásico que se disputará en la final de la Copa del Rey, ofrecemos el once ideal conjunto entre ambos equipos, teniendo en cuenta cómo llegan los jugadores al encuentro.

¿Cuál sería el once ideal conjunto?

Portero: Courtois

En la portería podríamos tener pocas dudas, pero lo cierto es que hay incertidumbre en ambos equipos. En cuanto al Real Madrid, está claro que el portero titular es Thibaut Courtois, pero este torneo lo ha jugado desde el principio Andriy Lunin. El ucraniano ha estado lesionado estas últimas semanas y ha vuelto a entrar en la convocatoria contra el Getafe este miércoles. Por lo que la decisión de Ancelotti podría caer sobre cualquiera de los dos nombres. En cuanto al Barcelona pasa algo parecido, porque el portero titular es Szczesny, pero hay algunos medios que aseguran que Ter Stegen entrará en la lista. Aunque es menos probable que el alemán se estrene en una final después de una lesión tan grave como el ligamento cruzado.

Thibaut Courtois | Photo by Angel Martinez/Getty Images

Lateral izquierdo: Ferland Mendy

Si Alejandro Balde no estuviera lesionado, seguramente sería titular en este once. Pero Balde sufre una lesión en los isquiotibiales y está descartado para la final de La Cartuja. Además, Eduardo Camavinga, que seguramente sería titular en un partido como este, se lesionó este miércoles en Getafe. Fernland Mendy también ha estado lesionado, pero vuelve para este partido y seguramente sea titular. Las otras opciones son Gerard Martín o Fran García: y en ese caso el de los blancos está por encima, porque en su temporada en el Rayo y en su etapa en el Real Madrid ha demostrado mucho más que el catalán.

Mendy | (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

Central: Íñigo Martínez

El ex del Athletic está haciendo muy buena temporada y es prácticamente titular indiscutible de Flick. Su experiencia se nota y se merece tener un puesto en el once. Asencio podría estar cerca de quitarle este puesto, porque ha suplido a Eder Militão a la perfección, pero la experiencia y los galones de Íñigo hace que optemos por él.

Íñigo Martínez | Photo by Denis Doyle/Getty Images

Central: Antonio Rüdiger

Es el titular indiscutible de la zaga blanca y optamos por él por los mismos motivos por los que optamos por Íñigo. Tanto Cubarsí y Asencio son futbolistas prometedores, pero para este tipo de partidos es impensable también sentar al alemán. Además, en estos partidos se crece.

Antonio Rüdiger | Photo by Image Photo Agency/Getty Images

Lateral derecho: Jules Koundé

Es obvio que tenemos que optar por el francés, porque por parte del Real Madrid hay muchas dudas en esta posición desde la grave lesión de Dani Carvajal. Lucas Vázquez no es defensa, y aunque aporte mucho en ataque, hay muchas facetas defensivas que es capaz de cubrir y se traducen en facilidades para el rival. Sin embargo, Koundé está haciendo una muy buena temporada, tanto en defensa como en ataque, aunque si tiene un día malo es posible que el Barça sufra, porque por ahí ataca Vini Jr.

Jules Koundé | Photo by Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Mediocentro: Federico Valverde

Federico Valverde podría haber estado ubicado en este once en el lateral izquierdo, pero es mediocentro, y en realidad siempre lo hace sobresaliente en cualquier posición. Está por encima de Tchouameni, Modric o Dani Ceballos. Pero también de De Jong o Fermín. Si este once fuera real pondríamos al uruguayo de mediocentro defensivo, posición en la que Carlo Ancelotti le ha puesto varios partidos y siempre ha cumplido.

Fede Valverde | Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

Mediocentro: Pedri

El canario es uno de los mejores mediocentros de La Liga, por no decir del mundo. Es creativo, incansable y lo más importante: juega y hace jugar. Por eso Pedri tiene que estar sí o sí en un once conjunto del clásico. Además, esta temporada está que se sale y no está siendo tan castigado por las lesiones como en otras temporadas.

Pedri | Photo by Alex Grimm/Getty Images

Mediocentro: Bellingham

El inglés es una de las estrellas del Madrid, y aunque no está haciendo una temporada tan brillante como la pasada, es uno de los indiscutibles de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano a veces varía de formación, pero sea cual sea Jude siempre está. Ya sea de mediapunta, rompelíneas o en la posición en la que jugaba en el Borussia de Dortmund.

Jude Bellingham | (Photo by M Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

Extremo derecho: Lamine Yamal

Es la joven perla del fútbol español. Es el único menor de edad, pero es más desequilibrante que todos los mayores. Su soltura, sus trivelas, sus regates, hacen que Lamine sea titular indiscutible en este once. Y más teniendo en cuenta que en esa posición de extremo derecho, el Real Madrid tiene a jugadores que si pudieran, y hubiera hueco, jugarían por la izquierda.

Lamine Yamal | Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Delantero centro: Mbappé

El galo no está firmando la temporada de sus sueños. Después de una larga lucha terminó llegando al equipo de sus sueños, pero ahora está comprobando lo que pesa realmente una camiseta como la blanca. Quizás porque no juega en su posición, quizás porque necesita más tiempo, pero aun así sigue siendo una estrella y uno de los mejores jugadores del mundo. De hecho, los datos no son para nada malos: treinta y tres goles en lo que llevamos de campaña. Por eso se merece un puesto en este once, independientemente de que Lewandowski sea duda para la final.

Kylian Mbappé | Photo by Diego Souto/Getty Images

Extremo derecho: Raphinha

El extremo brasileño está firmando su mejor temporada hasta la fecha. Treinta goles y más de veinte asistencias, teniendo en cuenta que quedan cinco jornadas de liga y las semifinales y final de la Champions. Es uno de los puestos más claros de este once, no solo por los datos, sino por la verticalidad que le aporta a este FC Barcelona.