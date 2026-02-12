Stroll desinfla las expectativas para Aston Martin y Fernando Alonso: "¿Algo positivo? La decoración es bonita"

Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso, no ha comenzado con buenas sensaciones los primeros test oficiales de la temporada, ya que ha sido el equipo que menos tiempo ha estado sobre la pista. De hecho, Fernando Alonso no ha podido debutar en la primera jornada -sí lo ha hecho en la segunda-, mientras que su compañero Lance Stroll ha cerrado la tabla de clasificación tras completar poco más de 30 giros.

Así las cosas, lo único bueno que el canadiense ha dicho del AMR26 es la decoración. "¿Algo positivo? La decoración es bonita", ha ironizado, visiblemente resignado y descontento después de abandonar los entrenamientos de Bahréin por un problema con el motor Honda.

Hay mucho trabajo por hacer

Stroll, que ha reconocido que el aprendizaje en Montmeló fue muy justo, ha reconocido que todavía queda "mucho trabajo por hacer" y que hay que "seguir empujando". Además, a la hora de hablar sobre los problemas del coche, no se limitó a cargar contra el motor solamente: "Hay mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo".

Asimismo, se ha mostrado pesimista a la hora de hablar de victorias, porque aunque quieren subirse al podio, "no parece que ahora vayamos a hacerlo". Aunque no le ha cerrado la puerta esa posibilidad, la clave está en "mejorar mucho" de cara al futuro. "Tenemos problemas de motor y lo que no es motor, no estamos para luchar por victorias. Nos faltan unos cuatro segundos", ha declarado.

Alonso ha podido dar 98 vueltas, pero ha quedado penúltimo

Mejores resultados ha obtenido Fernando Alonso, que ha debutado en los segundos entrenamientos. Ha dado un total de 98 vueltas -más del doble que Stroll- con una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora- y ha conseguido marcar el 14º mejor tiempo del día de los 15 pilotos, a cuatro segundos de Charles Leclerc, que ha sido el más rápido.

Todavía quedan cuatro días de prueba antes del GP de Australia, el primero de la temporada, que se celebra el próximo domingo 8 de marzo. Si bien, Aston Martin va con mucha desventaja después de perderse los test de Montmeló. Y las declaraciones de Stroll no son un buen augurio para las posibles expectativas de Alonso de conseguir un nuevo título o la tan ansiada victoria 33.