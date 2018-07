Amigos, llevamos todo el invierno diciendo que por fin teníamos todos los ingredientes para disfrutar de una gran temporada en todas las categorías y que optábamos a todo. Después del Gran Premio de Qatar podemos asegurar que no nos habíamos equivocado. En MotoGP Jorge Lorenzo ha demostrado por qué es el actual Campeón del Mundo, Valentino Rossi ha dejado claro que no se le ha olvidado pilotar y que Marc Márquez impresiona quedando por delante de Dani Pedrosa. En Moto2 Pol Espargaró ha demostrado ser el favorito al título y por si nos parece poco, cuatro pilotos españoles dominan en Moto3, decantándose esta vez por la experiencia de Luís Salóm. Nos vamos a divertir.

¡Qué año nos espera! Si alguien quiere emociones fuertes, le recomendaría que no se pierda ni una carrera de esta temporada. En Qatar hemos disfrutado de tres carreras apasionantes en las que nos hemos levantado del sofá en más de una ocasión y lo mejor de todo es que hemos conseguido el 17º triplete de la historia del motociclismo español en diez años ya que hasta el 2003 no pudimos disfrutar del primero. El dominio de los nuestros es total y prueba de ello es la superioridad manifiesta de Jorge Lorenzo, sacando una diferencia de siete segundos a su compañero de equipo y demostrando que las Yamaha no están tan atrás como decían. Es cierto que en determinados circuitos puede tener más problemas pero Jorge tiene muy claro que va a aprovechar al máximo los trazados en los que su moto pueda ser mejor que las Honda y luego tratar de perder lo mínimo en los que no le beneficien tanto. El piloto mallorquín ha demostrado una madurez total y prueba de ello es que su máxima preocupación ha sido poner a punto la moto para el comienzo de temporada, sin importarle ser el más rápido en cada uno de los test. Sabe perfectamente que la superioridad de Qatar no será tal en circuitos como Austin o Jerez y que se han sumado nuevos rivales que no tenía la temporada pasada. En teoría su máximo rival debería de ser Dani Pedrosa y en Qatar ha demostrado varias cosas.

La primera es que el circuito de Losail no se le da nada bien y la segunda y más importante es que sabe perfectamente que este año tiene toda la presión encima y como no esté con posibilidades reales al final de temporada, sus opciones de ser Campeón del Mundo se agotan, principalmente porque tiene como compañero de equipo a un piloto que va a marcar una época. Mar Márquez lo tiene todo para ser el sucesor natural de Valentino Rossi en títulos y en carisma. Es querido por todos (de eso Dani tendría que aprender mucho), tiene una calidad y un talento tremendo, como pocos pilotos he visto en mi vida y de momento ya ha quedado por delante de Dani en su primera carrera y eso debe preocupar y mucho al piloto que lleva ocho años intentando conseguir el número uno. Y con el que van a tener que tener mucho cuidado los tres pilotos españoles es con Valentino Rossi ya que después de dos años muy complicados y tres sin ser Campeón del Mundo, va a poner todo lo que tiene por estar arriba y optar a su décimo campeonato, lo que le haría ser el único piloto capaz de conseguirlo después de tanto tiempo sin ganar. Tiene mucha experiencia y al mínimo error de los demás pilotos que nadie dude que sabrá aprovecharlo.

Si tuviera que poner algún pero sería en la categoría de Moto2 en la que sólo hemos tenido un piloto con posibilidades de ganar, pero que claramente es el favorito al título. Pol Espargaró ha demostrado que si no ocurre un imprevisto se llevará el Mundial aunque los cambios en la normativa favorecen a pilotos grandes como Scott Redding, con el nuevo peso conjunto de la moto más piloto de 215 Kg. No lo tendrá fácil pero sin duda tiene una gran moto, equipo técnico y la calidad suficiente para ganar y subir a MotoGP la próxima temporada. No podemos decir lo mismo del resto de pilotos españoles en el que sólo Julito Simón se salva de la quema. Mucho van a tener que mejorar Nico Terol, Jordi Torres y sobretodo Toni Elías ya que tiene la kalex que tanto deseaba y ya no tiene escusa posible.

Todo lo contrario vuelve a ocurrir en Moto3 en el que la armada invencible vuelve por sus fueros. Cuatro pilotos españoles delante y el quinto un alemán que corre en un equipo español. Esta vez el duelo se lo llevo la experiencia de Luís Salóm, aunque creo que las victorias van a estar muy repartidas entre Viñales, Rins y el sorprendente Alex Márquez, todos con KTM. Mucho tendrá que mejorar Honda si quiere estar arriba y prueba de ellos es que Romano Fenati ha terminado 15º, muy lejos de la cabeza.

Varias son las conclusiones de la primera carrera:

-Tenemos a cuatro candidatos al título en MotoGP, de los que tres son españoles y saben que no deberán despistarse ni un segundo ya que Valentino sabrá aprovechar los errores. Cuidado con Crutchlow que se puede sumar al carro en muchas carreras.

-Si me tengo que decantar por dos, apuesto por Lorenzo y Márquez…. cuidado con Marc en Austin.

-Pol Espargaró ha demostrado que es el claro favorito. Después de una caída en los entrenos ha sabido estar a la altura.

-Mucho tienen que mejorar el resto de pilotos españoles de Moto2, especialmente Toni Elías.

-El dominio de los españoles en Moto3, con permiso de Folger es total. Sorprendente Alex Márquez.

-Me gusta el formato de entrenamientos en MotoGP, con la Q1 y Q2. Da más emoción a los entrenos.

-Y la más importante, tenemos el espectáculo garantizado.

Ahora toca el espectacular Circuito de las Américas en Austin, donde en pretemporada las Honda estuvieron muy por delante, aunque es cierto que con un día más de entrenos que los pilotos de Yamaha que además fueron con lo justo. Volveremos a ver las carreras por la tarde y no hay escusa posible para perdérselas. En Radioestadio del Motor como siempre os contaremos todo ¡A disfrutar!