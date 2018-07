El pequeño genio se doctora

Si alguien tenía alguna duda de lo que Mar Márquez era capaz de hacer, después de ver la Carrera en el mítico circuito de Laguna Seca habrá resuelto cualquier incógnita.

Marc ha hecho una carrera espectacular, con un adelantamiento para recordar en el famoso sacacorchos a Valentino Rossi, para seguir a un brillande Bradl hasta mitad de carrera y luego liderar la prueba hasta el final. Después de nueve carreras es el piloto más regular, sólo ha dejado el podio en una ocasión y es líder con 16 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo y 26 sobre el actual Campeón del Mundo. Dani y Jorge saben que tienen a un duro rival y prueba de ello es que han tenido que correr en el circuito californiano sin estar en las mejores condiciones físicas y han tenido que arriesgar para no perder muchos puntos con el piloto que posiblemente marque una nueva era en el motociclismo mundial.

Marc Márquez es el único piloto capaz de suceder a Valentino Rossi en carisma. Por su simpatía, su talento y por su forma de pilotar está cogiendo un carisma muy difícil de alcanzar por el resto de pilotos. Todos sabemos que Valentino Rossi es el piloto con más carisma de la era moderna del motociclismo y que nadie le había hecho sombra hasta la llegada de “la hormiga atómica”.

En Laguna Seca hemos podido sacar varias conclusiones. La primera es que Valentino tenía mucha razón al bromear con Márquez cuando decía que le dejaran ganar en la primera parte de la temporada ya que luego sería muy difícil hacerlo. Rossi es muy listo y sabe del potencial del piloto de HRC y sabe que no podrá ganarlo en condiciones normales. La segunda es que Dani Pedrosa Y Jorge Lorenzo han tenido que correr en condiciones muy difíciles ya que saben que no pueden perder más puntos y deberán darlo todo para poder ganar a Marc. La tercera es que Bradl y Bautista han logrado dar un paso adelante, muy demandado por Honda y sus equipos. El piloto alemán tiene apoyo directo de HRC y en Alemania recibió un serio aviso de Nakamoto para que en la segunda parte de la temporada mejorara sus resultados. El piloto toledano lo tiene más complicado ya que no tiene las mismas suspensiones y era un requisito para poder continuar en el equipo. Álvaro sabe que no puede estar en las mismas condiciones técnicas que el resto de pilotos Honda, pero deberá estar luchando como en Laguna Seca por estar cerca del podio en alguna ocasión.

Y la última es el mérito de Aleix Espargaró, terminando por encima de muchas motos oficiales en la mayoría de las carreras. Aprilia ha dado un gran salto adelante esta temporada y posiblemente en el 2014 tenga una moto competitiva, pero lo que está claro es que está haciendo una temporada muy brillante. Todo lo contrario que Ducati y mucho tienen que cambiar las cosas si quieren estar luchando por las victorias.

Estamos en el ecuador de la temporada y ahora toca un pequeño descanso, pero que nadie se despiste y en agosto volveremos a vivir un gran espectáculo en el Circuito de Indianápolis. Hasta entonces, disfrutar del verano.