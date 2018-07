Amigos, la temporada que estamos viviendo desde todos los puntos de vista tardaremos en olvidar. Marc Márquez está sorprendiendo a casi todos ya que en su primera temporada apunta a que será Campeón del Mundo de MotoGP. Jorge Lorenzo está apurando sus últimas opciones, ganando en los circuitos en los que Yamaha tiene alguna ventaja respecto a las Honda y Dani Pedrosa está en estos momentos con la misma desventaja que Lorenzo con respecto a Márquez.

El piloto mallorquín ha ganado en Misano en una carrera sin concesiones, a los Wayne Rainey, tirando desde el principio y consiguiendo una ventaja en la que nada pudo hacer Marc Márquez y Dani Pedrosa. Sólo el talento de Jorge logra contrarrestar el dominio de Honda y eso lo sabe la marca de los diapasones, ofreciéndole ya la renovación cuando todavía le queda un año más de contrato, aunque estoy seguro que Jorge esperará a la próxima temporada para ver la competitividad de su Yamaha y tomar la decisión más acertada. En mi criterio Jorge siempre ha estado con la duda y estuvo a punto de ser piloto Honda en el 2012, pero renovó por dos temporadas y habrá que ver su decisión para el 2015. Lo que está claro es que nadie podrá recriminarle su interés y dedicación por ser Campeón del Mundo, con dos operaciones en su clavícula esta temporada y buscando el límite en cada carrera. Ahora vienen circuitos más favorables a Honda y si en Motorland y Motegi Márquez consigue la victoria, tendrá muy difícil volver a repetir el título. Y Dani Pedrosa está con la misma desventaja que Jorge, pero desde Francia no logra la victoria y sabe que si quiere conseguir su primer Mundial, necesita acabar primero en las próximas citas. Mejor para el espectador imposible.

En Moto2 Pol Espargaró ha logrado una victoria fundamental y logra repescarse al campeonato, aunque deberá ser mucho más regular y eso le hará estar con opciones en Valencia. Estamos comprobando que tanto el pupilo de Sito Pons como el piloto británico están siendo muy irregulares y eso hace que todavía el título esté abierto. Lo que Pol sabe es que no puede cometer ni un error más o definitivamente el título irá a manos del británico. Lo que está claro es que las opciones sólo están en esos dos pilotos ya que Tito Rabat está ya muy lejos y del resto de pilotos españoles esperar a que en el 2014 lo hagan mejor.





En Moto3 Alex Rins ha demostrado lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. En mi criterio es el piloto con más futuro de la categoría, incluido Salóm y Viñales. El error de Jerez le está costando muy caro ya que fue en carrera y Luis Salóm ha cometido errores en los entrenamientos, de ahí la desventaja del piloto del Estrella Galicia Repsol. Lo que tiene que tener claro el equipo es que deben de poner todos los esfuerzos en el piloto que tiene opciones al título y que su compañero de equipo debe de seguir evolucionando, pero no molestar a Rins ya que en el 2014 se quitaría a su máximo rival si logra ganar el campeonato y si se queda, que gane el mejor.

El mundial se aprieta y varias son las conclusiones a falta de cinco pruebas:

- Llegan circuitos Honda, así que Jorge Lorenzo lo tiene más difícil a partir de ahora. Pero si hay alguien que puede hacerlo es el piloto mallorquín.

- La superioridad de los tres pilotos españoles con respecto al resto de pilotos de MotoGP es absoluta. Ni el nueve veces Campeón del Mundo, Valentino Rossi puede acercarse a los nuestros.

- Quizás Pol Espargaró haya conseguido la victoria más importante de su vida hasta el día de hoy. En Motorland tiene que terminar por delante del británico.

- A excepción de Tito Rabat, la temporada del resto de pilotos españoles en Moto2 es para olvidar, salvo raras excepciones.

- El equipo de Sito Pons ha sabido renovarse con pilotos de primer nivel para la próxima temporada, aunque me consta que a Sito Pons le gusta mucho Alex Rins. Si gana el Mundial de Moto3, puede que su máximo rival sea Alex Rins ya que Emilio Alzamora tendría que montarle una estructura en Moto3 ya que no tiene sentido continuar en la pequeña cilindrada. Si no lo gana, seguirá seguro en Moto3 un año más.

- Habrá que ver si la promesa de Honda de hacer una moto competitiva en Moto3 para el 2014 se hace realidad y que pilotos las llevan. Se ha ofrecido al equipo de Emilio Alzamora y en breve el Team Estrella Galicia deberá tomar la decisión. No es tema fácil ya que las KTM están arrasando pero como a la marca del ala dorada le de por invertir en la pequeña cilindrada, puede ser una montura muy competitiva.

- No quiero olvidarme del homenaje que muchos pilotos han hecho a Marco Simoncelli y Soya Tomizawa. Siempre estarán en nuestra memoria.

- Y por último, alguien todavía está pensando en ir Motorland….. yo lo tendría muy claro.

En dos semanas tenemos la gran cita en Motorland, uno de los mejores circuitos del calendario. La mezcla del Gran Premio con una visita por el Bajo Aragón y Matarraña es muy difícil de superar, por lo que aconsejo a todos los amantes de las carreras y del turismo que estén ya reservando las entradas ¡Nos vemos en Motorland!