Victorias con un gran sabor de boca, salvo alguna excepción. Ese es el resumen que tengo para la primera cita de la temporada en Qatar. A la trabajada victoria de Jorge Lorenzo hay que destacar la increíble lucha de Marc Márquez y el dominio espectacular de Maverick “dinamita” Viñales consiguiendo la primera victoria en la nueva cilindrada de Moto3. Pero por si fuera poco hemos visto a un Dani Pedrosa que ha ido de menos a más y a Pol Espargaró,Tito Rabat y Luis Salóm luchando por puestos de podio en Moto2 y Moto3.

Si la temporada pasada el binomio Honda-Stoner se mostró imbatible, con las nuevas 1.000 centímetros cúbicos las diferencias se han recortado mucho. Ya lo pudimos comprobar en la pretemporada con los simulacros de carrera en los que Jorge Lorenzo se mostró muy competitivo con la nueva Yamaha. Además, la fuerza mental del piloto mallorquín hace que no se conforme nunca, que hasta que no se cruza la bandera de cuadros siempre hay posibilidades de ganar y en Qatar hemos visto una prueba de ello. El piloto australiano no lo va a tener nada fácil ya que además, su compañero de equipo tiene bien claro que se juega su futuro. Dani Pedrosa sabe que Marc Márquez sube al mismo equipo y que Repsol sólo apoyará una estructura con tres pilotos si los resultados llegan. Lo que está claro que en la categoría reina vamos a tener tres candidatos y que el resto está muy por detrás, incluido a Valentino Rossi. El año pasado mucha gente me recriminaba cuando decía que el ciclo de Valentino Rossi se estaba acabando y creo que el tiempo me va a acabar dando la razón. Si ya es preocupante sus resultados, más todavía es que el resto de pilotos de Ducati están por delante del nueve veces Campeón del Mundo. Valentino tiene que poner toda la carne en el asador ya que Ducati ha cambiado toda su filosofía y le ha dado una moto mucho más parecida a las japonesas por lo que es de esperar que como muy tarde en Mugello esté en condiciones de luchar por algún lugar del cajón o la situación empezará a ser muy preocupante.

En Moto2 hemos vivido lo que esperábamos, con alguna sorpresa positiva pero también alguna negativa. Todos contábamos que Marc Márquez luchara por la victoria pero la gran alegría ha sido ver a Pol Espargaró y Tito Rabat en la lucha encarnizada por el podio. Lo preocupante ha sido ver a Julito Simón y Toni Elías sin opción de estar en el grupo de cabeza y deseamos verlos delante en Jerez.

Y en Moto3 hay un piloto que hoy por hoy está dos pasos por delante del resto, aunque le ha salido un duro competidor a Maverick Viñales. El actual campeón de Europa Romano Fenati ha sorprendido a todos y habrá que estar muy atento a la evolución del joven piloto italiano, aunque no será la única sorpresa ya que en mi criterio hay que estar muy atento de Alex Rins, otro pupilo de Emilio Alzamora que nos hará ponernos de pie en más de una ocasión.

Como siempre, dejo varios comentarios de manera breve que resume la primera cita de Qatar:

-Visto lo visto, sólo hay tres pilotos con opciones en MotoGP y dudo que se sume alguno más a lo largo de la temporada, pero si esperamos que Bautista se sume en alguna ocasión por algún lugar en el cajón y ojalá que Valentino esté un poco más arriba o habrá problemas en la marca italiana.

-Todo lo contrario en Moto2, con al menos ocho pilotos candidatos a las victorias, aunque el talento de Marc Márquez no deja de sorprendernos. Después de un duro y preocupante invierno nos ha tranquilizado mucho verle ganar.

-Julito Simón y Toni Elías deben de estar con opciones en Jerez, se ha depositado muchas esperanzas en ellos y no pueden estar tan retrasados.

-Sito Pons tiene motivos para estar satisfecho ya que ha tenido a dos pilotos con opciones al podio. Veo a Pol arriba todo el año.

-Después de la primera cita hemos comprobado que las motos más competitivas en Moto3 son las FTR-Honda y las KTM y que 18 segundos entre el primero y el tercero demuestra el nivel de Maverick Viñales.

-Al fin Italia tiene esperanzas en un joven piloto. Habrá que estar muy atento con Fenati.

-Mala, muy mala jornada para el equipo de Jorge Martínez Aspar y esperemos ver a sus pilotos y monturas mucho más competitivos en las próximas citas.

Amigos, no sé hasta cuando durara está situación y lo único que puedo decir es que disfrutemos de estos momentos de la mejor manera posible, acudiendo en masa al Gran Premio de España y os lo digo en un momento muy delicado para el Circuito de Jerez ya que puede ser el último después de más de un cuarto de siglo y convertirse en la catedral del motociclismo mundial. Allí os espero a todos.