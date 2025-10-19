Mária Herrera ya tiene su merecido mundial

Después de muchos años en la lucha, la piloto española María Herrera es nueva campeona del mundo. Después de quedarse a las puertas en el 2024, esta temporada era muy importante para la piloto española, que tantos y numerosos éxitos ha conseguido a lo largo de su carrera, pero al que todavía le faltaba el de un título mundial.

Herrera logró tres victorias en el entonces FIM CEV Repsol, ahora Junior GP, en 2013 y 2014, incluyendo una famosa victoria en Jerez tras una intensa batalla con el campeón del mundo de MotoGP 2021, Fabio Quartararo, a quien batió por solo 11 milésimas.

También compitió en WorldSSPP300, sumando puntos en cinco de sus ocho carreras, y en World SSP, donde luchó por entrar en la zona de puntos. En MotoE también ha sido una habitual en los puntos, con su mejor resultado siendo un cuarto puesto en Le Mans esta temporada.

Aunque su principal rival en 2024, Ana Carrasco, se fue a WorldSSP, esta temporada no ha sido un camino de rosas, ya que Beatriz Neila se ha mostrado a un gran nivel, llegando a superar a Herrera en algunas ocasiones, lo que ha hecho el campeonato muy disputado.

Se han repartido las victorias en varios fines de semana y ofreciendo algunos de los mejores duelos de la corta historia de esta categoría, como el vivido en Cremona, con victoria y segundo puesto, logrando 13 puntos de ventaja sobre Neila que han sido cruciales para resistir en rondas como Donington, donde Neila recortó distancias.

Después de Magny Cours, Beatriz redujo la diferencia a solo seis puntos antes del segundo desenlace consecutivo en Jerez, pero Herrera consiguió mantener a raya a Neila para conquistar su primer título mundial.

De momento, en las dos ediciones de este campeonato, podemos presumir de dos campeonas del mundo españolas, dejando bien claro que somos actualmente la primera potencia mundial en este deporte.