Lorenzo: "Si Marc quiere que gane no me hubiese pasado en Australia"

El piloto de Yamaha, Jorge Lorenzo, ha analizado en rueda de prensa las palabras de su compañero Rossi sobre la actitud de Marc Márquez. Además Lorenzo asegura que "no hay presión ninguna, da igual perder el campeonato en Valencia o aquí". El mallorquín ha explicado que tiene el hombro totalmente recuperado y que tienen la oportunidad de ser campeones viendo la puesta a punto que han conseguido.

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) no quiso ni entrar a valorar la posibilidad de que su rival y compañero de equipo Valentino Rossi se proclamase campeón en Malasia al reconocer que "en realidad no lo sé, ya lo pensaré el sábado por la tarde para el domingo, pero en realidad no siento presión y da igual perder el campeonato aquí o en Valencia".

"Después de Misano teníamos el campeonato prácticamente perdido y ahora tenemos la oportunidad de ganarlo, así que hay que aprovecharlo y no tenemos mucho que perder, porque cuando tienes poco que perder pilotas más relajado, sin presión y ahora estamos en un gran momento, el hombro se ha recuperado bien y estamos mejor que en Australia", aseguró Lorenzo.

En cuanto a las explosivas declaraciones de Rossi sobre Marc Márquez, el doble campeón del mundo de MotoGP en 2010 y 2012 dijo no saber porque Valen pensaba así pues "¡Sobre todo me ayudó en la últimas vuelta!", exclamó entre sonrisas.

"Yo he visto muy pocas veces tirar a Marc desde la primera curva hasta el final y a pesar de ser un piloto extremadamente rápido, nunca le hemos visto tirando con una constancia, a veces se va largo, se equivoca, no tiene nuestra constancia, por ejemplo", intentó explicar Lorenzo.

"A mí me parece muy claro, si uno quiere ayudar a otro a ganar el campeonato intenta que el otro consiga los máximos puntos posibles y no me hubiese pasado en esa curva", agregó Lorenzo sobre la última vuelta de Márquez en Australia.

"Aquí conseguí mi primera mejor clasificación de entrenamientos y mi segundo podio y cuando estaba en 125 c.c. era de mis preferidos y en 250 c.c. también, aunque es cierto que en MotoGP no he ganado, pero no sé, quizás porque las Honda aquí han dominado mucho, sobre todo en la época de las 800 c.c. que tenían mucha aceleración", comentó Lorenzo sobre el trazado de Sepang.

"Muchos años he estado cerca y con una Yamaha como la que tenemos ahora podría ser una buena oportunidad y si en velocidad punta seguimos fallando, porque tenemos mucha desventaja, sobre todo con la Ducati, que es abismal, parece que la Ducati saca motor nuevo cada dos o tres carreras, y nosotros seguimos igual porque tenemos los motores congelados", continuó Lorenzo.

"Ahora mismo hay mucha diferencia ya que cuando la Ducati tiene nuestro ritmo hay mucha diferencia porque te adelantan en las rectas y es muy difícil imponer tu ritmo, pero si los dos Andrea están ahí nos puede beneficiar para el campeonato", reconoció el piloto español de Yamaha.