Jorge Martín: "¡Había que creer en Martinator y lo hemos conseguido!"

Jorge Martín no podía esconder su felicidad. Después del duro golpe de no ser el segundo piloto en el equipo oficial de Ducati, fichó por Aprilia para el 2025 y eso hizo dudar por momentos al piloto madrileño. Pero gracias a su regularidad y el juego limpio de Ducati, ha logrado su objetivo soñado de ser Campeón del Mundo.

Lo primero de todo felicidades

Muchas gracias ¡Hay que creer en que era posible y lo hemos conseguido! ¡Martineitor ha logrado ser el título de Campeón del Mundo!

¿Qué se siente en un momento así?

En el momento que lo consigues sientes algo increíble y estás con las revoluciones por todo lo alto. Ahora ya con un poco más de calma siento una emoción muy grande y con muchas ganas de celebrarlo con mi equipo. La carrera ha sido muy larga, pero estaba preparado para una carrera así y cuando han pasado unas cuantas vueltas he podido disfrutar más. En las últimas vueltas me he acordado mucho de mi familia y de lo mucho que me he preparado, tanto física como mentalmente para ser competitivo.

¿Para quién va este título?

Va para mi gente más cercana principalmente. Es complicado ahora mismo nombrar a todos, pero no puedo olvidarme de mi equipo, mi familia, mis amigos y todos los aficionados que me apoya. Ya lo comenté el jueves que el título no me va a cambiar mucho mi vida, pero solo con ver a mi familia tan ilusionada y por toda la gente que me aprecia, merece mucho la pena todo esto. Si analizamos todo lo que hemos luchado, las dificultades que hemos tenido, la gente que ya no está con nosotros como mi abuelo, que desde arriba estará muy feliz. Pero mi otro abuelo si que lo ha podido ver, mi abuela y resto de la familia. Podría estar citando gente un buen rato, pero lo resumo en todos los que me han apoyado siempre.

¿Qué le diría al Jorge Martín que empezó en la rookies cup?

Que ese chaval al final lo ha conseguido. Que era más fuerte de lo que pensaba ya que con los años vas acumulando lesiones, situaciones que no son fáciles de gestionar ya que llegamos a la élite muy jóvenes y es como una caja de bombas en más numerosas ocasiones. Gracias a la educación que me han dado mis padres hemos podido aprender a trabajar y superar todas las adversidades.

Su padre ha sido una figura clave

Hemos estado siempre juntos. No es una persona que llore mucho y hoy hemos llorado mucho al ver que hemos logrado por fin nuestro objetivo, que era ser Campeones del Mundo. No puedo olvidarme de mi madre ya que ambos han sufrido a la par todos estos años y ayudarme a superar todas las adversidades. Toda la familia en general se merece mi reconocimiento, pero también mi equipo ya que el Pramac ya que es el primer equipo satélite en lograr un título de MotoGP como piloto. Es algo que se van a llevar para toda la vida.

¿Llegó a tener dudas después de firmar por Aprilia?

Es imposible no tenerlas una vez que sabes que no vas a ser piloto del equipo oficial, pero luego hay que reconocer que Ducati ha sido muy profesional y en ningún momento me han defraudado ya que nos han apoyado hasta el final. Yo no puedo controlar la elección que han hecho, pero la realidad es que gracias a ellos somos Campeones del Mundo. Un ejemplo ha sido hoy antes de la carrera ya que tenía dudas con el neumático y Gigi ha venido a darme consejos para elegir la mejor opción para mí. Hasta en el momento más crítico, han venido a ayudarme y eso siempre lo agradeceré. De todas formas, soy positivo con mi futuro y hay que seguir trabajando por lo que viene en breve.

Hoy Aléix Espargaró ha realizado un trabajo increíble por usted

No he visto la carrera todavía pero si que me daba cuenta por la pizarra que durante gran parte de la misma tenía a Aléix detrás de mí a unas tres o cuatro décimas y eso me tranquilizaba mucho. No es igual tener a mi hermano deportivo detrás que tener a Bastianini, sin lugar a duda. Desde que era niño me ha ayudado siempre, incluso cuando no tenía moto para entrenar. Aléix siempre formará parte de mi vida.

¿Qué diferencias hay entre el Jorge Martín de enero y el de hoy?

Mucho ya que no paras de aprender y vivir experiencias. La presión y los miedos aumenta con el paso de las carreras y depende de cómo quedes vas dando más vueltas a todo y tienes que saber gestionar todo eso.

¿Qué opina de Bagnaia?

Es una persona increíble, dentro del paddock creo que pocas personas hay como el doble Campeón del Mundo de MotoGP y sin duda es un piloto que me ha ayudado a ser mejor debido a que ha ganado once victorias este año, haciendo una temporada con muchos puntos. Ha sido una historia muy bonita ya que ambos compartíamos habitación hace unos años y ahora los dos somos Campeón del Mundo.

¿Va a llevar el número 1 en la moto?

Todavía no lo tengo decidido, pronto lo sabréis

Una buena solución podría ser llevar el 1 con su número de siempre dentro en pequeño

Podría ser, pero es algo que tengo que todavía no lo he decidido (sonrisas).