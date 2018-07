¡Esto promete!

Hola amigos, espero antes que nada que todo el mundo haya cogido pilas en el parón invernal ya que falta nos va a hacer la energía de cara a esta temporada, teniendo en cuenta lo que nos espera. De nuevo somos el país del Mundo con más eventos del motor de primer nivel y es que cuatro Grandes Premios de MotoGP, uno de Fórmula 1, Rally y dos de Superbikes y World Series by Renault es algo inaudito y que demuestra que tenemos grandes circuitos y sin duda la mejor afición del mundo.

Centrándonos en MotoGP, muchas son las conclusiones que hemos sacado de los primeros test de Malasia en el espectacular circuito de Sepang, la primera de ellas es que el vigente Campeón del Mundo ha vuelto a demostrar su dominio al destrozar literalmente el crono, batiendo en más de medio segundo el record anterior que el mismo hizo el año pasado y con la dificultad de que este año Honda había llevado cuatro motos a Sepang, de las cuales una estaba ya descartada pero estar dos días probando tres motos y el tercero centrarse en el desarrollo de la moto definitiva no es nada fácil. Por lo visto, la moto elegida ya está a la altura de la moto del 2014 y con un claro potencial de desarrollo por delante por lo que los pilotos del Repsol Honda salen muy contentos en sus primeras conclusiones. Dani Pedrosa ha estado muy cerca de Marc por lo que esperemos pueda estar en el grupo de cabeza constantemente.

Si los pilotos de la marca del ala dorada están muy satisfechos, no menos están los pilotos oficiales de Yamaha. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi han dado un gran paso adelante en la evolución de la moto si lo comparamos con la pretemporada del año pasado donde fue un auténtico martirio debido a la no adaptación al compuesto que Bridgestone les llevó a Malasia. En esta ocasión incluso han llegado a liderar el segundo día de pruebas, hasta que “la hormiga atómica” puso toda la carne en el asador, pero a pesar de eso, tanto el nueve veces Campeón del Mundo como el mallorquín serán rivales muy difíciles de batir este año. Ya dijimos que la temporada hecha por Valentino Rossi el año pasado fue para quitarse el sombrero y demostró por qué está considerado como uno de los más grandes de la historia y es que estar tantos años con esa hambre de victorias no lo recuerdo hasta la fecha y este año no será menos. Y luego la realidad es que Jorge Lorenzo ha tenido un invierno muy diferente al del año pasado y ha llegado a Malasia en un gran estado físico y mental y a la vista está en los resultados conseguidos en estos tres días.

Y por si fuera poco, la gran sorpresa ha sido Andrea Dovizioso, mostrándose muy competitivo con una Ducati que todavía no es la definitiva. Sin duda el gran trabajo realizado por el “mago Gigi Dall´lgna” está dando sus resultados y ojalá veamos a la marca italiana luchando contra el imperio japonés. Además, hemos podido ver a las Suzuki con unos tiempos esperanzadores, teniendo en cuenta que todavía les queda mucho por evolucionar. Lo mismo pasa con Aprilia donde tienen un largo camino por recorrer. Esperemos que el resto de pilotos españoles logren desarrollar bien las motos y llegar a la primera cita en Qatar en las mejores condiciones. Barberá, Bautista, Viñales y los hermanos Espargaró completan la lista de ocho pilotos españoles, todo un lujo.Todavía quedan dos test oficiales, uno de nuevo en Malasia en tres semanas y el último en Qatar ya en marzo y en una semana darán comienzo la pretemporada oficial en Moto2 y Moto3, con muchas incógnitas por ver y seguro que nos traerá alguna que otra sorpresa. Estaremos atentos.