Diogo Moreira: "Hemos trabajado duro y aspiramos al título"

Diego Moreira es un piloto brasileño afincado en España desde hace cinco años que se incorporó al Campeonato del Mundo en 2022, con un gran debut llegando a estar en los puestos delanteros y finalizar octavo en la general, postulándose como una de las grandes estrellas para 2023.

Viene de una temporada brillante en la se proclamó rookie del año en Moto3 dentro de la estructura MT Helmet MSI

Al principio me costó un poco debido a que venía de conducir una Honda y el paso a KTM no fue sencillo ya que siempre necesitas un periodo de adaptación. Me costó unas tres carreras adaptarme pero luego todo fue más sencillo, aunque si analizo bien el año anterior cometí varios errores y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para esta temporada. A la hora de hacer un balance, la temporada tuvo muchas más cosas positivas que negativas ya que fuimos el mejor piloto novato.

¿Qué diferencias encontró entre la Honda y la KTM?

La Honda requiere un mayor paso por curva y no permite frenadas tan tarde ya que tienes que ser más suave en todo con la moto. La KTM te permite llegar más al límite y te avisa mejor si te pasas de los límites con la rueda delantera, por lo que en general creo que me gusta más la marca austriaca ya que se adapta mejor a mi estilo de pilotaje.

Llegó a un equipo nuevo en Moto3 con experiencia en el Mundial Junior y con un piloto como Pedro Acosta el año antes de su llegada

Conocía al equipo y con Pedro fue el año anterior a mi fichaje por ellos, por lo que es un tema que no me afectó para nada ya que no me suelo fijar mucho en los demás. Yo siempre trato de marcar mi ritmo y voy carrera a carrera, tratando de mejorar siempre. De lo que no cabe duda es de la gran temporada de Acosta en su primer año en el campeonato, logrando ser Campeón del Mundo.

Otros pilotos si se fijan mucho en los demás para comparar datos

Es una táctica que nunca me ha funcionado bien, por lo que prefiero ir a lo mío con mis mecánicos ya que las veces que lo he hecho no me salen las cosas como espero y prefiero marcar mi propio ritmo.

Después de los test de pretemporada, en su segundo año se espera mucho de usted

Este año hemos trabajado mucho en corregir los errores del año pasado por lo que creo hemos dado un paso adelante. Física y mentalmente estamos más fuertes por lo que tenemos confianza en hacerlo bien. De todas formas hay que seguir trabajando.

¿Cuáles eran esos puntos débiles?

Principalmente el final de carrera. A una vuelta podíamos ser muy rápidos y podía quedar bien para la formación de parrilla pero luego en carrera fallaba más y es algo en lo que hemos estado trabajando mucho en los test, realizando tandas largas y trabajando mucho con el neumático para entenderlo y finalizar mejor las carreras.

- Este año el final va a ser tremendo con ocho carreras en diez fines de semana

Será importante no cometer muchos errores al principio de temporada, ir poco a poco en cada carrera y llegar al final con opciones y no será fácil ocho carreras en tan poco tiempo, pero lo importante será llegar al final bien.

¿Qué puede decirnos del equipo?

Es mi segundo año aquí y desde el primer día me sentí como en casa. Me ayudó mucho cuando no estaba bien adaptado a la KTM en las primeras carreras y los resultados al final llegaron. Es un equipo muy profesional, con muy buen ambiente y espero estar con ellos muchos años.

¿Eso quiere decir que crecerá con usted en otra categoría?

Eso ya no depende de mí, pero me gustaría mucho seguir trabajando con ellos.

¿A quien ve como rival este año en Moto3?

Sasaki está muy fuerte, aunque habrá que tener muy en cuenta a David Muñoz y José Antonio Rueda, que acaba de llegar al campeonato. No descarto que algún piloto de Honda esté arriba y alguna sorpresa que habrá. Esta categoría como siempre es muy abierta y habrá varios pilotos con opciones a las victorias.

¿Y en el resto de categorías?

En Moto2, Pedro Acosta está un poco por delante del resto, aunque Dixon, Alonso López, Canet, Aldeguer no se lo pondrán fácil. Habrá que ver Izan Guevara cuando vuelva de la lesión ya que tiene mucho talento. En MotoGP Bagnaia ganó el año pasado y parte como favorito, las Ducati están muy fuertes y habrá que ver cómo está Marc Márquez con la Honda.

¿Se siente bien viviendo en España?

Llevo ya cinco años en España, vivo en Alcarrás y aunque Brasil es mi bandera, estoy muy contento del trato recibido en España.