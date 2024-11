Jorge Martín sube al olimpo de MotoGP

Se ha hecho justicia y aunque no era fácil mantener la concentración en 24 vueltas en un día como hoy, Jorge Martín es Campeón del Mundo de MotoGP. Por mucho que digan los pilotos, habrá dormido muy poco, con el deseo de que la moto funcione bien, que los neumáticos no fallen, que no me toquen en la salida, etc. Podríamos decir mil motivos, pero todo pasó y la realidad es que Jorge Martín ya es el nuevo Campeón del Mundo de la categoría reina, el quinto español en la historia en conseguirlo.

El camino ha estado lleno de obstáculos ya que el piloto de San Sebastián de los Reyes es de familia humilde y ha tenido que aprovechar cada oportunidad que ha tenido desde pequeño, llegando a ganar muy joven la Rookies Cup y después el Mundial de Moto3 en el 2018. En la categoría intermedia obtuvo podios y alguna victoria, pero un positivo en Covid le impidió disputar varias carreras y cualquier opción al título. Su gran oportunidad vino al subir a MotoGP con el equipo Pramac en el año 2021, pero una grave lesión en Portimao, con ocho fracturas y por la que se perdió cuatro rondas complicaron la temporada del piloto español, incluso con dudas acerca de su futuro profesional. Pero en la segunda temporada en la clase reina, Jorge volvería demostrar el talento que tiene, con varias poles y podios, pero fue insuficiente para llegar al equipo oficial ya que Bastianini fue el elegido para ocupar la segunda moto oficial. A pesar de ello, continuó con el apoyo oficial de Ducati y en el 2023 Martín logró convertirse en uno de los pilotos más destacados, con cuatro victorias de MotoGP y nueve al Sprint, quedándose a las puertas ya que obtuvo terminar finalmente segundo.

Y llegó el 2024, con el objetivo claro de luchar por el título y lograr entrar en el equipo oficial de Ducati para la próxima temporada. Pero una vez más no pudo ser posible y a mitad de temporada se anunció que esa plaza sería para Marc Márquez, propiciando que firmara con Aprilia, por lo que quedaba por ver si tendría el apoyo de Ducati para lograr ser el primer piloto satélite de la era de MotoGP en lograr ser Campeón del Mundo. Y hay que destacar que la marca italiana ha sido una marca de palabra y en todo momento Jorge ha tenido el apoyo oficial y ha ganado el mejor. Ha sido así porque ha sido el más regular, usando la cabeza en muchas ocasiones y aunque Bagnaia ha logrado ganar once carreras de MotoGP y siete al Sprint, los ocho ceros del italiano han lastrado al doble Campeón del Mundo de MotoGP y ha hecho inclinar la balanza para el piloto español.

Hoy ha sido el día de Madrid y el día de Valencia, con la victoria de Aron Canet en Moto2 y la de David Alonso, el colombiano de Madrid y que está dentro de una estructura valenciana en Moto3. No olvidamos que esta cita debería haberse realizado en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste, pero la desgracia producida por la gota fría ha hecho que haya sido en el Circuito de Barcelona Cataluña, con una respuesta del circuito, la organización y lo más importante, por parte de la afición realmente espectacular. Más de sesenta mil personas han estado en las gradas apoyando a Valencia y es algo que difícilmente tardaremos en olvidar ¡Enhorabuena Campeones!