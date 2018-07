Lewis Hamilton vence a Vettel y consigue la pole en Canadá con Alonso 12º y Sainz 13º

Menudo duelo el que se han marcado Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en Canadá. En la clasificación de Canadá. Mercedes y Ferrari han medido fuerzas en una espectacular batalla contra el crono que finalmente ha caído para los plateados y para un piloto británico que ha volado con un 1:11.459. Ante eso, poco pudo hacer un Seb que sale segundo, en primera línea, tras superar a Bottas y a Raikkonen.

Y es que tanto uno como otro parecen estar en otra galaxia cuando se trata de competir. Ferrari se sentía dominante en Q1, siendo el único de todos los equipos que cargó superblandos. Pero Mercedes, sin hacer ruido y sin demasiadas florituras, empezaban a asomar el alerón delantero. Cuando quedaban 12 minutos, cuando tocaba pelear por la pole, lo asomaron por completo.

Lo hicieron con un Lewis Hamilton que en su primer intento logró bajar a 1:11. Y lo siguieron haciendo cuando, en su segunda y última vuelta, cuando Sebastian Vettel estaba a cuatro milésimas y venía tras él, volvieron a mejorar. El británico mejoró lo que parecía imposible de mejorar y, en un giro prácticamente perfecto que él definió como "una vuelta sexy", paró el crono en 1:11.459. Vettel no tuvo más remedio que 'rendirse' ante tal tiempo.

Alonso y Sainz, fuera en Q2

No hubo españoles en la Q3. No los hubo porque a pesar de que tanto Alonso como Sainz mejoraron en su último intento en la Q2 no fue suficiente. Fernando, de nuevo, sacó lo máximo de un monoplaza que en manos de Vandoorne parece completamente diferente. Con el belga, cae en Q1. Con el bicampeón, lucha por estar entre los diez primeros. Y eso que el asturano se quejó de pérdida de potencia.

Aún con eso, su primer sector era muy bueno. Mejorando también en el segundo, al final se encontró con un Daniil Kvyat que destrozó su neumático trasero derecho cuando iba delante de él. Lo mismo le pasó a Carlos Sainz, que se encotró con su compañero sin goma y tuvo que abortar su giro cuando estaba buscando estar en Q3. No era ni es Canadá pista para el McLaren-Honda y para el Toro Rosso.

Una carrera por delante

Con todo, la carrera es el domingo, y es ahí donde se reparten unos puntos a los que tanto Alonso como Sainz quieren optar. De momento, eso sí, la prioridad de Fernando es, a pesar de estar en McLaren, ver la bandera a cuadros. No es tan fácil como parece... como no va a ser fácil para Mercedes batir a un Vettel y a una Ferrari que este curso están demostrando que están para ganar el Mundial. De momento, Lewis Hamilton tiene la pole.