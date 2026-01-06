El español Schareina gana la tercera etapa en motos

Schareina, segundo el pasado año, logró así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caida junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.

De momento es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan sólo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo esta jornada a 2:17. Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo. Por contra, el también español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (está a 11:06) diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa 'marathon' del miércoles.