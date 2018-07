Emoción a raudales

La segunda conclusión es que Honda está muy fuerte desde el principio, un paso por delante de Yamaha y eso convierte a Dani Pedrosa como el favorito para muchos. Habrá que ver si logra la consistencia de la segunda parte de la temporada pasada. Si eso es así podría ser la gran oportunidad para Dani. De lo contrario creo que como dice el Vicepresidente de Honda Shuhei Nakamoto, o gana Dani este año o posiblemente no ganará nunca un Mundial en la categoría de MotoGP.



Si Yamaha logra estar a la altura de Honda, que nadie dude de Jorge Lorenzo. Es el actual Campeón del Mundo y con la llegada de Valentino Rossi al equipo será todavía más fuerte. En mi criterio Jorge estará por delante del piloto italiano pero a todos nos interesa esté optando al podio ya que es uno de los pilotos más carismáticos de la historia del motociclismo y si Valentino está arriba, las audiencias son mayores y los circuitos tienen una mayor afluencia de aficionados. Esperemos ver a Álvaro Bautista más cerca de la cabeza. Lástima que Honda le obligue a correr con Showa, marca de suspensiones que utilizan en las motos de calle.

Lo que tenemos claro es que vamos a vivir carreras emocionantes en las tres categorías. En Moto2 los pronósticos se han cumplido y Pol Espargaró es el claro favorito al título y la verdad es que lleva la presión con gusto. El pupilo de Sito Pons sabe que lo tiene todo para ser campeón aunque la igualdad mecánica hace que varios pilotos no se lo pongan fácil. Si analizamos los test de Cheste los cuatro primeros son españoles por lo que las expectativas no pueden ser mejores. Habrá que ver si Nico Terol logra ser constante pero lo que está claro es que ha dado un gran paso adelante en la adaptación a la categoría de Moto2. La gran incógnita es Toni Elías y la verdad es que ya no hay escusa posible para el piloto catalán ya que tiene una Kalex, la moto con la que quería correr y después de un año difícil, este año debe estar arriba si quiere continuar en el Mundial de MotoGP. La grave caída de Thomas Luthi deja el camino despejado a los pilotos españoles, aunque seguro Zarco, Redding y alguna sorpresa pondrán las cosas difíciles.



Y la última conclusión es que en Moto3 el título se decidirá entre los pilotos de KTM. No logro entender la política de Honda ya que si se está en la categoría, por lo menos debe de intentar dotar a sus pilotos de un motor un poco más potente. La superioridad de la marca austriaca es total y afortunadamente Maverick Viñales, Alex Rins, Luís Salóm y Alex Márquez corren con esta marca. A esta lista habrá que sumar a Jonas Folfer y Romano Fenati pero en estos momentos creo que la lucha al título estará entre Maverick Viñales, Alex Rins y Luis Salóm. En mi criterio el que logre ser más regular se llevará el título y la clave estará en ver si Maverick logrará superar todo lo sucedido el año pasado y sigue concentrado después de sufrir algún error en caso de que llegue. Talento tiene y con los cambios debería no volver a repetir lo sucedido el año pasado. La grata sorpresa es Ana Carrasco ya que ha estado a poco más segundo y medio del mejor tiempo y tratará de optar a los puntos en más de un Gran Premio.

Amigos, la temporada no ha podido comenzar mejor, tenemos opciones en todas las categorías y aun falta mucho por ver en los tres test que quedan para MotoGP y dos en Moto2 y Moto3. Apuesto a que somos también los primeros en todos ellos.