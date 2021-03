Carlos Sainz responde a la críticas por haberse vacunado contra la Covid-19: "No se la quito a ningún español"

Carlos Sainz ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 en los test de Baréin. Con la llegada de la Fórmula 1 y MotoGP a Bahréin y Catar, sus gobiernos han decidido darles la posibilidad de vacunar a todos los miembros de sus paddocks, lo que incluye a los pilotos.

El piloto de Ferrari fue uno de los que aceptó la propuesta de Baréin de recibir la primera dosis de la vacuna coincidiendo con los test de Sakhir. Sin embargo, en España la decisión de Sainz de vacunarse no ha sido bien recibida por parte de algunos sectores, sobre todo, después de la polémica generada por la vacunación de las infantas Elena y Cristina en su visita a Emiratos Árabes.

En una rueda de prensa virtual, con motivo de un evento publicitario, Carlos Sainz ha querido explicar su experiencia tras recibir la primera dosis de la vacuna y ha aprovechado para defenderse de las críticas.

"No tuve dudas. No se la quito a ningún español y aquí en Baréin sobran las vacunas. No se la quito a nadie que la necesite más que yo", ha aclarado Sainz en unas declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

El piloto justifica haber recibido la vacuna por la cantidad de viajes que realizan en la F1: "Somos una burbuja de 3.000 personas que viajamos por todo el mundo. Los países a los que vamos estarán contentos de recibir a alguien vacunado", ha asegurado, y ha añadido que "son razones más que suficientes para que todos en España lo entiendan. El que no lo quiera entender, peor para él".

Junto a Carlos Sainz, otros pilotos como Sergio Pérez también han recibido la primera dosis de la vacuna.