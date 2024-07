Carlos Sainz ficha por Williams para los próximos dos años

Carlos Sainz, que al final de la presente temporada del Mundial de Fórmula 1 dejará el equipo Ferrari, correrá desde 2025 y con un contrato multianual en el equipo Williams Racing, informa la escudería británica.

Carlos Sainz, que el año que viene será reemplazado en Ferrari por el heptacampeón británico Lewis Hamilton, ha fichado por Williams con un contrato de dos años con opción de prórroga. Sustituye al piloto estadounidense Logan Sargeant

Hasta la fecha, en su carrera en la Fórmula 1 el español de 29 años ha logrado tres victorias, 23 podios, más de 1.100 puntos en su carrera y es quinto en el Mundial de pilotos de esta temporada.

Después de convertirse en el único piloto que no pertenece a Red Bull Racing en lograr una victoria en 2023, Sainz logró su triunfo más reciente en el Gran Premio de Australia de este año, sólo diez días después de una operación de apendicitis. Además ha logrado cuatro podios más en lo que va de temporada.

Carlos Sainz correrá en Williams junto al tailandés Alex Albon en 2025, cuando la F1 cambiará su reglamento. Seguirá corriendo con el número 55, aclara la escudería.

Tras anunciarse su salida de Ferrari al final de este curso, a Sainz no le han faltado pretendientes, con Williams, Sauber/Audi y Alpine interesados en conseguir su firma, pero ha sido el proyecto Williams de James Vowles el que finalmente ha elegido el madrileño.

De momento correrá para la escudería en 2025 y 2026, lo que dará continuidad a Williams ante un importante cambio reglamentario que supondrá un nuevo perfil aerodinámico y una nueva normativa sobre unidades de potencia que incluye el uso de combustible 100 % sostenible.

El equipo Williams fue creado en 1977 por Frank Williams. Cuenta con nueve títulos mundiales de constructores (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997) y siete de pilotos (1980 con el australiano Alan Jones, 1982 con el finlandés Keke Rosberg, 1987 con el brasileño Nelson Piquet, 1992 con el británico Nigel Mansell, 1993 con el francés Alain Prost, 1996 con el británico Damon Hill y 1997 con el canadiense Jacques Villeneuve). Desde 1997 trata de reverdecer laureles.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión", afirma el madrileño en declaraciones que difunde el equipo.

Sin embargo, Sainz señala que confía "plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar" su andadura en la F1 y está "extremadamente orgulloso" de unirse a "un equipo tan histórico y exitoso", donde muchos de sus "héroes" de la infancia "pilotaron en el pasado y dejaron su huella en este deporte".

"El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo", agrega Sainz.