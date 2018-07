Alex Rins se rompe la clavícula y será operado este jueves

El piloto español de Moto2 Alex Rins se rompió la clavícula izquierda tras sufrir una caída en unos entrenamientos rutinarios y será intervenido quirúrgicamente este jueves.

"Estaba entrenando con la 100cc y he tenido un caída. Al principio no me dolía mucho, pero cuando me he enfriado ha aumentado el dolor y hemos decidido ir al hospital", describió el piloto tras el incidente, según un comunicado de su equipo, el Páginas Amarillas HP 40.

"En las placas han encontrado una fractura en la clavícula y me han aconsejado que pase por el quirófano para solucionarlo y estar a tope en Inglaterra", concluyó el barcelonés, que marcha segundo en la clasificación general de la categoría y cuya siguiente cita es en el Circuito de Silverstone el 4 de septiembre.