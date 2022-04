Álex Rins: "Espero sentir el calor de los aficionados y luchar por el podio"

¿Cómo es llegar colíder al GP de España?

Más que por eso, estoy contento por el hecho de volver a España, que el gran premio se dispute con gente en las gradas. Por las circunstancias del Covid, en los dos últimos años hemos corrido como si fueran entrenamientos de pretemporada, con el circuito vacío.

¿Has notado algo diferente en Jerez?, ¿y en el circuito?

Estuvimos recorriendo el circuito en bicicleta y ya pudimos notar el calor de los aficionados, el ruido de las motos, las caravanas, las hogueras. La verdad es que estoy contento de que la gente pueda volver a venir al circuito, que nos anime. Al final, ver un Gran Premio lleno, alegra, el hecho de pasar por Nieto y Peluqui y que esté toda la pelouse llena, gente en el paddock….

¿Cuál es el circuito que mejor se te da y por qué?

La respuesta que te daré está condicionada por los resultados. Circuitos que me gustan mucho son Silverstone y Austin, por ejemplo; Portimao también me gusta mucho y Jerez… No soy el típico piloto que tiene un circuito o varios circuitos en los que diga “aquí no quiero venir”. A los de España me gusta mucho ir por la gente, por que están llenos y sientes el calor, aquí en Jerez es muy bonito correr; también en Portimao y Phillip Island.

¿En qué Gran Premio sufres más por la comida?

Diría que en los de fuera. En los circuitos extra europeos, cuando vamos y tenemos que hacer algún evento es donde sueles comer un poco peor en el sentido de que no tienes la cocina mediterránea. Al final hay catering, un poco de arroz, un poco de pasta pero, a la que pruebas el pollo con sus espacias o esas cosas, es más complicado.

¿En qué Gran Premio sufres más por el clima?

En el de Malasia, por ejemplo, porque hace mucho calor y hay mucha humedad. En el de Mandalika, en Indonesia o en Tailandia, que hace dos años que no vamos y será duro también por el calor.

¿Qué crees que te falta para estar regularmente en el podio?

Ojalá pudiéramos estar siempre en el podio. Yo creo nos falta un poquito. Al final, ahora no es como antes que había dos o tres favoritos y el peor resultado que podían hacer era 4º. Ahora vamos todos muy rápido y es difícil ser constante. Si me preguntas quién puede ganar aquí en Jerez, no lo sé qué decir por la igualdad que hay.

¿Cuál es tu objetivo esta temporada?

Mi objetivo esta temporada es ir carrera a carrera, ver, analizar lo que podemos hacer y a lo que podemos optar en cada fin de semana.

¿Tienes el tema de la renovación en la cabeza?

No, me centro en la competición. Al final, el manager es la persona que gestiona los contratos; para eso está.

¿Qué esperas del GP de España?

Espero un buen fin de semana, buena meteorología, cosa que en Portimao no tuvimos mucho; espero sentir el calor de los aficionados y, a nivel de resultados, estar ahí y luchar por el podio.