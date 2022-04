Joan Mir: "Voy a salir a darlo todo"

Joan Mir ha comenzado la campaña de 2022 logrando sólidos resultados que se vieron condicionados por el lance de carrera con su rival Jack Miller sufrido en Portugal que acabó con una caída. Ahora afronta la vuelta a la pista en el inigualable ambiente del Gran Premio de España.

¿Cómo llegas al GP de España después de la caída en Portimao?

Es complicado asimilar, cuando sales a ganar, que se te arruine por una caída. Aunque, seguramente estaba más enfadado por no haber tenido buenas sensaciones con la moto, que en todo el fin de semana no había sido así, que simplemente por la caída con Jack [Miller]. No se me ha pasado del todo la sensación, y espero que se me pase cuando salga a carrera aquí, en Jerez. La buena noticia es que estamos teniendo dos fines de semana seguidos de carreras y tenemos la oportunidad de sacarnos esa espinita clavada.

¿Qué esperas del GP de España?

Simplemente voy a salir a darlo todo como hice en Portimao desde el primer entrenamiento, a intentar sacar buenas conclusiones con la moto y a ver si puedo luchar por la victoria. Tenemos que seguir con esa evolución tan buena que llevábamos hasta la carrera en Portimao, hay que intentar hacer un buen fin de semana aquí aunque no sea mi circuito preferido, pero es un circuito con una oportunidad de ser rápidos.

¿Te condiciona el gran ambiente que hay este fin de semana en Jerez?

Mucho, recuerdo haber corrido en Jerez sin público y no tiene nada que ver con correr cuando están las gradas llenas. Cuando llegas al circuito y empiezas a ver gente y es miércoles, quiere decir que va a ser un fin de semana especial.

¿Tienes el tema de la renovación en la cabeza?

Cada uno tiene una idea de lo que quiere hacer y luego delega en el manager para hacer lo que sale del piloto. Ahora mismo estoy en esa situación.