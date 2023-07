Mohamed Katir destroza el récord de Europa en 5000 metros

El español Mohamed Katir ha establecido un nuevo récord de Europa de los 5.000 metros, tras concluir cuarto en la reunión de Mónaco, novena cita de la Liga de Diamante, con un tiempo de 12:45.01 minutos lo que supone correr a una media de 2'33" por kilómetro. Katir, que ya posee el récord continental de los 3.000 metros en pista cubierta, rebajó en 3.44 segundos la anterior plusmarca europea en posesión del noruego Jakob Ingebrigtsen con un crono de 12:48.45 desde el año 2021.

"Me he visto muy fuerte. Lo he intentado en los últimos metros. El objetivo era el récord de Europa así que me voy contento. AHora dónde hay que hablar es en Budapest, es el gran objetivo", ha señalado en el micrófono de la Real Federación Española de Atletismo el atleta.