De jugar en San Mamés a ganar en los tribunales: Mikel San José se impone a la Seguridad Social y cobrará una pensión vitalicia

Mikel San José ha vuelto a las portadas tras llevar cuatro años retirado del fútbol profesional, y el motivo no es meramente deportivo. El que fuera defensa central del Athletic Club de Bilbao e incluso de la Selección Española ha logrado que la Seguridad Social le de la razón: Mikel San José cobrará una pensión de 1.600 euros al mes por incapacidad.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso del Instituto Nacional de Seguridad Social y reconoce al exjugador del Athletic Club una incapacidad permanente total, al considerar probado que tuvo que retirarse del fútbol en 2022 por recomendación médica. Da así validez a su historial de lesiones crónicas, entre ellas cervicoartrosis, hernias discales, estenosis foraminal, discopatía dorsal y espondiloartrosis lumbar. Han concluido que son incompatibles con el fútbol profesional, que exige "rendimiento físico máximo, continuidad competitiva, tolerancia al impacto y ausencia de riesgo estructural grave".

Polémica en los tribunales (y en redes sociales)

El presidente de la Sala, Pablo Sesma, difiere con los otros dos magistrados al considerar que si se acepta este caso, habría que reconocer la incapacidad a todo deportista profesional que se retire. "La conclusión sería jurídicamente insostenible: todo deportista profesional finalizará la carrera laboral por incapacidad permanente", explicaba Sesma. La resolución aún no es firme, pues cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Además, Sesma ha subrayado que San José solo estuvo de baja algo más de dos meses, volvió a competir y se retiró con 33 años antes de solicitar la incapacidad nueve meses después.

En redes sociales la polémica está servida. "Esto es reírse en la cara de quien va doblado cargando sacos", se queja un internauta. Otro expone una cantidad estimada de dinero que habría ganado San José tras once temporadas y más de 300 partidos en Primera División: "Entre 6 y 8.5 millones de euros aproximadamente".

Otros casos similares

Aunque el caso de Mikel San José, quien se retiró en 2022 tras disputar su última temporada con el Amorebieta, parezca novedoso, esta no es la primera vez que un futbolista recurre a los tribunales para solicitar una pensión por incapacidad.

Amunike consiguió también hacerse con una pensión por incapacidad al entenderse que las lesiones sufridas años antes le impedían ejercer el fútbol profesional, pese a haberse retirado ya. En la misma línea, Álvaro Cervera y Julen Lopetegui obtuvieron la incapacidad al no poder seguir compitiendo, aunque posteriormente ambos desarrollaron su carrera como entrenadores. Otro caso conocido es el de Álvaro Benito, que logró la prestación después de que una grave lesión de rodilla truncara prematuramente su carrera como futbolista.