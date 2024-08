Saúl Craviotto: "Esto ha superado con creces muchas expectativas"

Saúl Craviotto ha pasado este jueves a la historia del deporte español al convertirse en el deportista de nuestro país con más medallas en unos Juegos Olímpicos. Su bronce en K4 500 se suma a los oros de Pekín 2008 y Río 2016, las platas de Londres 2012 y Tokio 2020 y el bronce de Río 2016.

"No le doy demasiadas vueltas. No te negaré que es importante, pero lo que más valoro es llevar desde Pekín con esa constancia y esa lucha", explica en Onda Cero. "Esto ha superado con creces muchas expectativas. No contaba yo con estar luchando por esta sexta medalla a los 39 años, pero tenía tres jabatos detrás empujando sin los que no lo hubiese logrado", reconoce.