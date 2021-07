Pablo Carreño se mete en la lucha por las medallas tras vencer a Medvedev

Pablo Carreño, el único español superviviente en el torneo olímpico de tenis, tendrá dos oportunidades de luchar por medalla, tras derrotar en cuartos al número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvédev por 6-2 y 7-6(5).

Al tenista gijonés no le tembló la mano en el juego de desempate y se plantó en la penúltima ronda del torneo, en la que le espera otro ruso, Karen Khachanov. La victoria conduce a la final, la derrota, a jugar por el consuelo del bronce.

Por el otro lado del cuadro, Novak Djokoviv ha destrozado al héro local, Key Nishikori con un 6-2 y 6-0. Se va a enfrentar a Zverev que ha eliminado a Chardy por 6-4 6-1.

"He jugado a un gran nivel"

Carreño ha reconocido en Onda Cero que su juego "ha sido muy completo, atacando y defendiendo". Además, afirma que "me he encontrado muy bien y he jugado a un gran nivel". De cara a la lucha por las medallas Pablo Carreño ha comentado que tiene que "seguir igual de concentrado y a este nivel de juego para dar lo mejor".