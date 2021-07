Pablo Carreño: "Me he encontrado muy bien y jugando a un gran nivel"

El tenista español Pablo Carreño ha conseguido el pase a las semifinales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer al segundo cabeza de serie, Daniil Medvedev. El asturiano ha realizado un encuentro muy completo que le ha servido para ganar en dos sets y luchará por las medallas en el próximo encuentro.

Tras su victoria ha pasado por los micrófonos de Onda Cero donde ha destacado su fortaleza física y mental en un partido que él cree que "ha sido muy completo, atacando y defendiendo". Además, afirma que "me he encontrado muy bien y he jugado a un gran nivel".

De cara a la lucha por las medallas Pablo Carreño ha comentado que "tengo que seguir igual de concentrado y a este nivel de juego para dar lo mejor". Tendrá dos opciones para hacerse con un metal en Tokio 2020. Si gana el encuentro de semifinales pasará a la final y asegurará una medalla, si no lo hace tendrá que disputar el partido por el bronce.