Maria Vicente dice adiós al Mundial y a los Juegos de París

María Vicente, una de las principales bazas para el medallero en el Mundial de Pista Cubierta que comenzaba este viernes en Glasgow, tuvo que abandonar el campeonato tras sufrir una rotura completa del tendón de Aquiles durante la prueba de salto de altura del pentatlón.

Sin Mundial y sin JJOO

La barcelonesa, de 22 años y que llegaba a la cita con la mejor marca mundial de la temporada, había empezado muy bien la competición tras ser la más rápida (8.07) en los 60 metros vallas, pero se lesionó en uno de sus intentos de la segunda prueba del día y muy rápidamente se dio cuenta de la gravedad.

Según captaron las imágenes de la retransmisión, la española tuvo que parar su batida hacia el listón situado en 1,73 metros tras notar algo en la parte baja de su pierna izquierda, a la altura del tendón de Aquiles. "No, a mí no, por favor", lamentó entre lágrimas antes de recibir la asistencia médica la joven atleta que poco después confirmó en la zona mixta que tenía una rotura completa del tendón de Aquiles.

La catalana indicó que se volverá a poner en manos del doctor Jordi Puigdellivol, que fue la que le operó en 2022 del recto anterior del cuádriceps y en el que confía "al cien por cien". "Tened por seguro que volveré, más fuerte espero", apuntó en un vídeo facilitado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La 'combinera' reconoció que no había tenido "ningún previo aviso" sobre una posible rotura. "Me ha impactado mucho. He metido el apoyo y he escuchado un 'crack' y se me ha subido algo. Estoy todavía temblando, un poco en 'shock', sé que será más duro que la última vez y sólo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se pueda. Me ha venido completamente por sorpresa y ya está", sentenció.

De este modo, María Vicente, que en 2022 tuvo que pasar también por el quirófano por una lesión en el cuádriceps, se despide de un 2024 muy ilusionante con este Mundial, donde aspiraba a su primera medalla en una gran competición absoluta, el Europeo de Roma en junio y, sobre todo, sus segundos Juegos Olímpicos en París.