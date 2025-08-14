La fiesta del salto llega a Guadalajara con el regreso de Yulimar Rojas

La gran protagonista será la venezolana Yulimar Rojas, reina indiscutible del triple salto, que regresa a la competición tras más de un año y medio fuera de las pistas por una rotura en el tendón de Aquiles sufrida en abril de 2024. Poseedora del récord mundial con 15,74 metros (Belgrado 2022), campeona olímpica en Tokio 2020 y cuádruple campeona mundial al aire libre, su vuelta es uno de los momentos más esperados de la temporada atlética.

Este mitin será también el último gran evento en España antes del Mundial de Atletismo de Tokio (13 al 21 de septiembre), por lo que servirá como ensayo de lujo para varias de las estrellas internacionales que afinan su preparación para la cita japonesa.

Horarios del I Meeting Internacional CD Meliz Sport – 14 de agosto de 2025

•18:00 – Triple salto femenino

•18:30 – Pértiga femenina

•19:30 – Salto de altura masculino

•19:30 – Salto de longitud masculino

•21:00 – Salto de longitud femenino

•21:30 – Salto de altura femenino

•22:00 – Triple salto masculino

Premios en metálico: desde 1.000 € para el campeón hasta 100 € para el cuarto clasificado, además de trofeos y medallas para los tres primeros puestos.

Figuras internacionales y españolas destacadas

•Yulimar Rojas (Venezuela) – Triple salto femenino: récord mundial (15,74 m), campeona olímpica y múltiple campeona mundial.

•Fabrice Zango (Burkina Faso) – Triple salto masculino: 18,07 m, récord mundial indoor, medallista mundial y olímpico.

•Lázaro Martínez (Cuba) – Triple salto masculino: 17,64 m, campeón mundial indoor 2022.

•Juan Miguel Echevarría (Cuba) – Longitud masculina: 8,68 m, campeón mundial indoor 2018 y medallista mundial al aire libre.

•Maikel Massó (Cuba) – Longitud masculina: 8,39 m, bronce olímpico en Tokio 2020.

•Eusebio Cáceres (España) – Longitud masculina: 8,38 m, olímpico y referente español en longitud.

•Lester Lescay Gay (España) – Longitud masculina: 8,35 m, subcampeón mundial sub20 en 2018.

•Evelise Veiga (Portugal) – Longitud femenina: 6,96 m, medallista en Campeonatos de Europa.

•David González (España) – Altura masculina: 2,22 m, joven promesa española con proyección internacional.

•Una Stancev (España) – Altura femenina: 1,92 m, campeona de España y gran esperanza en altura.

Presencia de Javier Sotomayor y su hijo

Uno de los momentos más emotivos será la participación de Javier Sotomayor, joven saltador de altura español de 16 años, que recientemente ha alcanzado los 2,03 m. Su padre, Javier Sotomayor, leyenda del atletismo y dueño desde 1993 del récord mundial de altura (2,45 m), asistirá al evento entre el público, aportando un toque histórico y especial a la jornada.

Guadalajara se reafirma así como la cuna mundial del salto, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único con campeones olímpicos, mundiales y las mayores promesas del atletismo internacional.