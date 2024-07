Athenea del Castillo: "Alexia se merece todo lo bueno que le está pasando"

La selección femenina de fútbol afronta esta tarde su último partido de la fase de grupos de estos JJOO tras sus victorias ante Japón y Nigeria. El rival a partir de las 17.00 es Brasil, una selección top mundial de la que no se fían las de Montse Tomé. "Es una gran selección, con muy buenas jugadoras y además muy potente en la parte ofensiva; tengo recuerdos de Marta desde hace unos diez años, cuando empezaba yo a jugar al fútbol, la verdad es que va a ser muy bonito enfrentarse a una futbolista como ella, toda una leyenda, a la que habrá que tener bien controlada", nos decía Athenea del Castillo en la previa.

La futbolista del Real Madrid es una de las jugadoras clave del combinado de Montse Tomé y nos hablaba de que "estoy viviendo un sueño en estos JJOO, la verdad es algo que no podía ni imaginar cuando era pequeña, pero ya aquí con muchas ganas de competir y dar lo mejor para el equipo". Sobre los objetivos de España es prudente, "cuando juegas un campeonato lo que quieres es ganar, todas las selecciones venimos aquí a por el oro pero es un torneo complicado, corto, se juega cada muy poco tiempo y con muy buenos equipos. Asumimos el favoritismo con normalidad, estar donde estamos nos lo hemos ganando nosotras mismas".

Al preguntarle por el estado de Alexia Putellas, Athenea lo tiene claro: "Alexia está en un gran momento, se merece todo lo bueno que le está pasando, no para de trabajar. Soy madridista pero siempre lo he dicho, el Barça es un espejo donde mirarse, llevan mucho tiempo haciéndolo muy bien, Alexia y Aitana son las mejores jugadoras del mundo".

La futbolista cántabra nos confiesa que no lleva tatuajes y que no se tatuará los aros olímpicos y que como ya hizo en el mundial, en su maleta no han faltado ni su almohada ni su osito de peluche, que también han viajado a Francia.