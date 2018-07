Neymar le regala su camiseta firmada a Mo Farah

Mo Farah subió una foto a las redes sociales mostrando la camiseta de la selección brasileña firmada por Neymar. No cabe duda de que el detalle del joven brasileño no pudo hacerle más ilusión al atleta británico, quien no tardó en hacer público el detalle del futbolista a través de sus redes sociales.

Neymar Júnior y Mo Farah coincidieron en la Villa Ollímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.