Fernando Torres: "Hoy en día somos el Brasil del presente"

Fernando Torres vuelve a estar ante otra final con España. Como en la Eurocopa de 2008, el delantero del Chelsea busca ser protagonista, dejar su sello en otro triunfo de una generación irrepetible en la Copa Confederaciones.



"Algún compañero ha jugado contra Brasil en categorías inferiores, yo ni siquiera. Es la primera vez y que mejor que en una final en Maracaná con un título en juego", reconoce Torres.



Pero el camino hasta esa final no ha sido fácil para el delantero madrileño. Del Bosque le apartó de las dos convocatorias previas a la Confederaciones, pero Torres nunca perdió la fe.



"Si no estás es porque el seleccionador piensa que hay alguien mejor que tú. Sólo te queda trabajar para dar la vuelta a la situación, volver a estar bien, firmar números para venir. Si no, alguien te adelanta. Tuve poco tiempo para reaccionar, pero el final de temporada fue muy bueno y me ha llegado para estar aquí. Espero que el año que viene no me tenga que enganchar a ningún tramo y sea todo desde el principio", explicó Torres.



Torres tiene la oportunidad de acabar como pichichi de la competición, algo en lso que no piensa y a lo que resta importancia: "Cuando juegas en un equipo como España, llegas hasta la final y tienes opciones de hacer estos números individuales. Es algo que no te planteas. No piensas voy a la Eurocopa a ser el máximo goleador de España en la competición o ahora de la historia de la Confederaciones. Llega solo con el trabajo".



Sobre la final ante Brasil, Torres otorga el papel de favorito a los de Scolari, aunque admite que España tiene "más que perder".



"Para nosotros Brasil es el favorito. Tiene todo a su favor, juega en su país, el ambiente y el añadido de que todo el mundo quiere ganar a España. Hoy en día somos el Brasil del presente. Hace unos años era el rival a batir por ser campeones con los mejores jugadores. Nosotros no tenemos nada más que demostrar ya", admitió Torres.



El delantero madrileño elogia a Neymar y advirte sobre la dificultad de ganbar a Brasil, que ahora juega mucho más "como conjunto".



"No es el Brasil de hace unos años con más nombres e individualismo. Ahora los tiene pero juega más en conjunto. Es completo, no tiene una parte débil", explica Torres, que señala a Neymar como "la principal arma a vigilar".



Por último, reconoce que espera conocer a Mourinho, su entrenador en el Chelsea, por su cuenta y no en función de lo que puedan decir Iker Casillas o Álvaro Arbeloa.



"Iker tendrá su opinión como el resto de madridistas que conozco. Yo hablaré con él, me dirá lo que piensa. Ojalá sea bueno y si no, intentaré convencerle con entrenamientos y partidos. Lo que tengo claro es donde quiero estar y voy a seguir luchando", concluyó Torres.