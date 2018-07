Alves: "Nos tenemos que imponer y mostrar que Brasil es mucho Brasil"

Daniel Alves y Marcelo, laterales de la selección brasileña, sólo piensan en la victoria en la final de la Copa Confederaciones y avisaron que tienen las mismas posibilidades que los campeones del mundo.



"Estamos en nuestra casa, nos tenemos que imponer y mostrar que aquí es Brasil. Y Brasil es mucho Brasil", afirmó Alves en una rueda de prensa.



El lateral derecho aseguró que intercambió mensajes con el español Andrés Iniesta, su compañero en el Barcelona, deseándose suerte para estar en la final, aunque señaló que cuando comienza el partido, "la amistad queda de lado".



Alves resaltó la "capacidad de improvisación" de Brasil y también la ventaja de contar con el apoyo de la afición que abarrotará el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



"Espero que el grupo esté a la altura, sabiendo que en frente está la mejor selección del mundo. La final será entretenida para el espectador, esperamos tener una respuesta a la altura", manifestó.



El hipotético triunfo en la Copa Confederaciones supondría para Brasil presentar su "candidatura al Mundial 2014", en opinión del defensa del Barcelona. Aunque resaltó que España es la mejor selección del mundo, aseguró que no les cambiaría a "ningún jugador" y que Brasil jugará con la actitud de ser superiores.



"Para ser un gran campeón tienes que pensar que eres el mejor y si no lo eres, actúa como si lo fueras. Si entras en el campo como inferior, te hacen dos a cero en diez minutos", agregó.



Marcelo: "Por mi cabeza no pasa la derrota"

El lateral izquierdo Marcelo, del Real Madrid, también recordó que España es la actual campeona y tiene un "equipo increíble", aunque apostó en una victoria brasileña.



"Por mi cabeza no pasa la derrota, sabemos que tenemos que respetar a la selección española y tenemos posibilidad de ganar como ellos. No porque sean los actuales campeones hay que pensar que es imposible. Tenemos que dar valor a nuestra selección", dijo. Marcelo, aunque vaya a enfrentarse contra numerosos jugadores del Barcelona, descartó que existan paralelismos entre la final y un clásico español.



"No es un Real Madrid-Barcelona, es un partido entre la selección brasileña y la española. Ellos tienen a Iniesta y Xavi del Barcelona, eso sí es prácticamente igual, pero no tiene nada que ver", comentó.



El lateral consideró que Brasil hará su juego y señaló que la selección "progresó mucho" durante toda la competición y ahora llega en condiciones de ser campeón.



"Tenemos que poner la selección en el lugar donde tiene que estar, ahí arriba. El título es importante y puede ayudarnos a ir más arriba. Estamos en buen camino, progresando a cada partido, si Dios quiere nos haremos con el título", añadió.