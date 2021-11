AFIRMA SENTIRSE "MUY ILUSIONADO"

Xavi, presentado como entrenador del Barça: "Hay que poner orden, cuando lo ha habido nos ha ido bien"

"Cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Cuando no teníamos, la cosa ha ido mal", ha dicho Xavi en su presentación como nuevo técnico del Barça, donde también ha asegurado que el club "no se puede permitir empatar ni perder".

ondacero.es | EFE