Vinicius y Mbappé evitan mostrar la camiseta de apoyo a Ceuta: "Pones al jugador en una situación comprometida"

El Elche - Real Madrid de este martes ha dejado una imagen muy comentada. Los jugadores de ambos equipos saltaron al campo con una camiseta en apoyo al pueblo de Ceuta con el lema 'Todos somos caballas', pero Vinicius, Mbappé y Konaté la llevaron remangada hasta la mitad del pecho evitando así que se mostrara el mensaje, un acto que ha generado mucha controversia.

Las imágenes de televisión muestran, además, como Mbappé y Vinicius se quitan la camiseta antes del pasamanos habitual con rivales y árbitros mientras que el resto de los futbolistas aún la llevaba puesta.

La iniciativa parte de la Asociación Valenciana de Empresarios y así la hemos podido ver en los últimos días en los partidos que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana. El Levante salió con ella al campo el pasado domingo en su duelo contra el Barça, cuyos jugadores no se la pusieron; y este lunes Villarreal y Betis hicieron lo propio antes de su partido en el Estadio de La Cerámica.

Fue precisamente en este último partido en el que también se vivió una polémica por los insultos que recibió el bético Abde en redes sociales por llevarla. El jugador marroquí recibió multitud de insultos en sus redes sociales y decidió borrar todas las fotos de su cuenta de Instagram y emitir un comunicado horas más tarde.

Según ha podido saber Onda Cero, fue el propio Elche el que ofreció al Real Madrid salir también con la camiseta y el club aceptó, aunque dejó en manos de cada jugador el hecho de salir con ella puesta o no.

"Si esto lo hace la RFEF o la LaLiga sería más normal que si lo hace una asociación de empresarios", explicaba Enrique Ortego en Radioestadio Noche.

"Se pone a los jugadores en una situación inadecuada. ¿Quién es la Asociación Valenciana de Empresarios? Es una intromisión flagrante en una actividad que a ellos no les corresponde (…) Es muy feo lo que hacen porque ahora le van a pedir cuentas a jugadores del Madrid que se habrán enterado cuando estaban con la cabeza en el partido (…) No puede hacer eso un organismo totalmente ajeno al fútbol (…) Me parece una vergüenza, me parecen unos idiotas", se quejaba Santi Segurola.

La versión del Real Madrid es que cada futbolista tiene su opinión y sus sensibilidades, por lo que dio libertad a sus jugadores para llevar o no la camiseta. "Si yo fuera futbolista del Real Madrid ni pienso dónde está la duda, me la pongo y salgo al campo. Pero vista la reacción de Mbappé y Vinicius entiendo que hay otras sensibilidades. ¿Qué hubiera pasado si se la pone Brahim? ¿Qué reacciones hubiera tenido para Brahim ante el pueblo marroquí que se va convocado con Marruecos dentro una semana? Pones al jugador en una situación comprometida", sentenciaba Edu Pidal.