Vinicius no acudirá a la gala del Balón de Oro tras conocer el Real Madrid que el brasileño no ganará el trofeo

Salta la sorpresa en el Balón de Oro. El Real Madrid ha cancelado el viaje de su expedición a París, donde se celebra la gala del conocido trofeo que premia de manera individual a los futbolistas. El motivo, conocer que Vinicius no sería el ganador del Balón de Oro.

Es la noticia que saltaba al comenzar la tarde de este lunes. El Chiringuito de Jugones informaba de que el brasileño no se hará con el galardón, mientras que Fabrizio Romano confirmaba poco después en Twitter que nadie del Real Madrid estará presente en la gala celebrada en la capital francesa.

Así, la expedición del conjunto blanco que tenía previsto viajar a París a primera hora de la tarde canceló su viaje debido a dicha información y aún estudian internamente si Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, viajará al acto.

"Vinicius no viajará a París tras conocer el Real Madrid que no ganará el Balón de Oro. Nadie del Real Madrid estará en la ceremonia. Ni Florentino Pérez ni Vinicius ni Ancelotti ni Bellingham", afirmaba Romano en su cuenta en redes sociales.

El periodista de Onda Cero, Fernando Burgos, ha confirmado desde París que el club blanco tenía preparado un vuelo a las 14.00 horas desde Madrid a la capital francesa, pero a esta hora de la tarde ni Vinicius Junior, ni Florentino Pérez, ni Carlo Ancelotti van a viajar a París. Además, están dudando si en la expedición del Real Madrid va a ir Emilio Butragueño.

El periodista asegura que el mensaje del Real Madrid es claro: "Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, los mismos criterios deben proclamar ganador a a Dani Carvajal".

Antes de despegar desde Madrid, el club blanco habló con la UEFA y con France Football y les preguntó si Vinicius iba a ganar el Balón de Oro, y como la respuesta fue negativa, la conclusión que saca el Real Madrid es que la UEFA no respeta al club. Por eso, "no van a estar donde no se les respeta", asegura el periodista.

"Ahora mismo el ganador del Balón de Oro 2024 es Rodri Hernández", sentencia Fernando Burgos.

Alexia, Jenni Hermoso, Guijarro y Caldentey, en París

Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Patri Guijarro y Mariona Caldentey han dejado a primera hora de la tarde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para trasladarse a París, en donde asistirán esta noche a la gala del Balón de Oro 2024.

Alexia Putellas, Patri Guijarro y Mariona Caldentey (ahora en el Arsenal) figuran entre las nominadas a mejor jugadora, junto, entre otra amplia lista, a Salma Paralluelo y la también barcelonista Aitana Bonmati, galardonada el pasado año, mientras que Jenni Hermoso aspira al Trofeo Sócrates que el curso anterior se llevó el brasileño Vinicius Junior.