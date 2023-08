Las vergonzosas frases del discurso de Rubiales: Del "falso" feminismo a la "falta de libertad"

Todo el fútbol español estaba atento a la decisión que tomaría hoy Luis Rubiales en la Asamblea extraordinaria organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Los medios anunciamos la noche del jueves que Luis Rubiales había tomado finalmente la decisión de dimitir ante el escándalo formado por su beso a Jenni Hermoso.

Sin embargo, el actual presidente de Real Federación Española de Fútbol se mostró contundente en su decisión de no dejarse llevar por las presiones que él afirma estar sufriendo, optando por no dimitir y permanecer en su puesto. "Ha llegado el momento de decir algo. Me he equivocado y no era el momento de hacer ese gesto. ¿Es tan grave como para que yo me vaya? No voy a dimitir", explicaba Luis Rubiales.

Luis Rubiales dice que el beso fue consentido

"Quiero dar mi explicación sobre el pico, más que un beso, fue un pico. El deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podría tener dándole un beso a mi hija, aquí no había dominio", comenzaba diciendo Luis Rubiales en la asamblea. "Fue espontáneo, mutuo y consentido. Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? y sucedió", relató el presidente de Real Federación Española de Fútbol

"El comunicado no lo termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está haciendo un asesinato social", recalcó.

Rubiales quiere emprender acciones legales contra algunos de sus detractores

Luis Rubiales acusó a gran parte del sector político de haber emprendido una "cacería" contra su persona. "Políticos (Yolanda Díaz, Echenique, Montero...) se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas", ha explicado.

Además, sobre las palabras que han utilizado las ministras para referirse al beso, como "vejar" o "agredir", "violencia sexual", se ha atrevido a mencionar a las mujeres agredidas sexualmente y ha espetado: "Por dios, qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente". Con esta frase intenta minimizar el abuso de poder que supone el beso a hermoso y a diferenciar entre mujeres que sí son agredidas y mujeres que no.

Rubiales también aludió a que parte de estas críticas vienen de un "falso" feminismo. "Desde hace cinco años van a por mi con todo. Denuncias, querellas y peticiones de inhabilitación". "El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas", afirmó Luis Rubiales.

Rubiales pone de ejemplo a sus hijas sobre lo que es un feminismo de "verdad"

Rubiales se refirió a sus hijas, presentes en la asamblea, poniéndolas de ejemplo sobre lo que para él es un verdadero feminismo.

"Siempre son los mismos. Ya lo dije. A algunos poderosos les va a molestar que yo esté aquí. A mis hijas les digo que hoy tienen que aprender una lección, qué es la igualdad. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira y yo estoy diciendo toda la verdad. Vosotras sí sois feministas y no el falso feminismo que hay por ahí. A ellos no les importan las personas", dijo el presidente de Real Federación Española de Fútbol.

Alusiones a Javier Tebas

Luis Rubiales no se ha olvidado de mencionar en su discurso al presidente de La Liga de Fútbol Española, Javier Tebas, con quien lleva teniendo continuas disputas a lo largo de los años.

"El amarillismo del falso feminismo. Ya sabemos: Tebas y los de siempre. Han apretado mucho. La prensa, gran parte de la prensa de este país, me ha matado y lo va a seguir haciendo, pero estoy tranquilo porque estoy contando la verdad. No es agradable, pero no me importa. Es una cuestión de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por contar mi verdad. Lo mejor del fútbol sois vosotros, está aquí (a los asambleístas). Ser presidente es lo mejor que me ha pasado. Estoy feliz por mi trabajo. Ese es el fútbol que hemos levantado, estaba arruinado cuando llegamos", explicaba .

Rubiales carga contra la prensa y la falta de libertad

"No busca la verdad. ¿La libertad de prensa existe en nuestro país? Cuando hay determinada prensa que depende de determinadas cosas, se pierde la libertad. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. 5 años de cacería. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de utilizar mal el dinero federativo... jamás se va a demostrar porque no he hecho esto. Nunca en mi vida se ha utilizado los fondos de la federación de forma indebida. Hemos utilizado todas las herramientas de control. Somos la federación más valorada en cuanto a gestión y transparencia", decía el presidente de la Federación.