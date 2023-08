La explicación de Rubiales sobre su gesto tocándose los genitales en la final del Mundial

Luis Rubiales seguirá siendo Presidente de la Real Federación de Fútbol Española, tal y como ha comunicado en la comparecencia en la que se esperaba que presentase su dimisión. Rubiales ha afirmado que está siendo víctima de una "cacería" y de un "asesinato social", después del escándalo relacionado con el beso no consentido a Jennifer Hermoso y, en menor medida, con el grosero gesto que realizó en la Final del Mundial Femenino que tuvo lugar en Australia el pasado domingo.

En su discurso, Rubiales se ha disculpado por el gesto y ha justificado su actitud como un mensaje de ánimo y felicitación a Jorge Vilda, entrenador de la selección.

La explicación de Rubiales

En el palco que compartía el Presidente de la Federación con la reina Leticia y la infanta Sofía, Luis Rubiales se agarró los genitales para celebrar el triunfo del equipo español en el decisivo encuentro. Hoy, Rubiales se ha disculpado y ha explicado que era un gesto dirigido a Jorge Vilda: "Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado por lo mismo que me están haciendo ahora a mi", ha arrancado Rubiales.

Con estas palabras se ha explicado Rubiales: "Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primero momento me miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'olé tus huevos'. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa real, a la reina y a la infanta. Es un hecho poco edificante. Mi más sinceras disculpas. No me justifico".

Además de la dimisión de Rubiales, se esperaba también la dimisión de Jorge Vilda. El Presidente de la Federación ha sido uno de los principales apoyos de Vilda cuando este ha sido cuestionado; hoy, Rubiales ha anunciado además que ya se está trabajando para renovar a Vilda durante otros cuatro años, ampliando su sueldo hasta los 500.000 euros anuales.