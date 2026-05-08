Todos los problemas internos y actos de indisciplina de jugadores del Real Madrid esta temporada: 16 de 25 jugadores

Esta temporada apunta a ser histórica para el Real Madrid, y no precisamente por el plano deportivo. A expensas de lo que ocurra en el Clásico del próximo domingo (el Barcelona tan solo necesita un punto de los doce que quedan por disputarse para alzarse como campeón de Liga), el conjunto merengue está camino de cumplir su segundo año consecutivo en blanco.

Un nuevo "nadaplete" que este año ha venido condicionado por el conjunto de problemas internos y de incidentes extradeportivos que se han ido recogiendo a lo largo de esta temporada, desde la ilusionante llegada de Xabi Alonso, hasta estas últimas jornadas con Álvaro Arbeloa al frente del conjunto madrileño.

El periodista de Onda Cero, Alberto Fernández, ha compartido un listado con todos los jugadores del Real Madrid que han tenido o problemas internos o han sido partícipes de actos de indisciplina esta temporada. Un total de 16 jugadores implicados en una plantilla de 25.

El rifirrafe de Carvajal con un canterano, su discutida relación con Arbeloa y un Mundial que cada vez parece alejarse más

Uno de los principales protagonistas ha sido Dani Carvajal. El capitán está viviendo uno de sus peores momentos deportivos con el Real Madrid. La gravedad de sus dos últimas lesiones de rodilla, la alternativa de Fede en su posición y la competencia de Trent lo han relegado a un segundo plano.

El de Leganés apenas está contando con minutos para Álvaro Arbeloa, con quien mantiene una relación bastante delicada. Esta situación se agravó cuando, durante un entrenamiento, realizó una dura entrada a un canterano del equipo como Valdepeñas, provocándole un mes de baja.

Un suceso que fue muy señalado en Valdebebas y que evidenció la frustración del jugador, que no contó para los planes del seleccionador Luis de la Fuente en su última convocatoria antes del Mundial de este año.

Asencio, apartado de las convocatorias

El canterano Raúl Asencio debutó en la última etapa de Carlo Ancelotti, y llegó a ser titular durante los primeros encuentros disputados bajo las órdenes de Xabi Alonso. Sin embargo, todo cambiaría tas la llegada de Arbeloa.

Una relación que se rompería tras una fuerte discusión entre ambos, según apunta Marca. Este encontronazo se habría producido tras el partido de ida ante el City, un encuentro en el que el canterano se caería del once. Desde entonces, enlazaría numerosas convocatorias sin estar convocado.

Según indica este diario, esta "desaparición" finalizaría tras unas disculpas del central al vestuario, ya que esta actitud habría molestado a varios de sus compañeros de trabajo.

Las polémicas vacaciones que Huijsen compartió en redes sociales

En una temporada donde la escasez de centrales ha obligado a los distintos técnicos del Real Madrid a realizar malabares con los jugadores disponibles, Huijsen agravó este asunto con unas imágenes que no sentaron nada bien al madridismo.

Durante sus vacaciones de Navidad, el internacional con España compartió un video "peleando" contra un tigre en Dubái que rápidamente se convirtió en viral. En las imágenes se puede apreciar al central sosteniendo una cuerda de un extremo, mientras que de la otra tiraba el animal.

Una acción que despertó mucha polémica ya que, además de poner en cierto peligro su condición física, también podría llegar a contribuir al fomento del maltrato animal de especies en cautiverio.

La cuestionada vida nocturna de Bellingham y las quejas por no jugar en su posición

La vida nocturna de Jude Bellingham es una de las más comentadas mediante rumores a través de las redes sociales desde que aterrizó en el conjunto merengue. Tras su gol ante el Mónaco en Champions en enero de este año, decidió realizar una celebración en la que simulaba que bebía con sus manos.

En unas declaraciones llevadas a cabo justo después de este encuentro, el inglés afirmó "¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Puedes llorar o disfrutarlo. Les devolví la broma a los fans. Sé la verdad". También se le ha achacado el haber filtrado a la prensa sus quejas cuando ha tenido que jugar en posiciones diferentes a las habituales.

El cambio de Xabi Alonso que hizo a Vinicius perder los papeles

Una de las imágenes más comentadas durante la breve estancia de Xabi Alonso en el equipo blanco la protagonizó Vinicius cuando fue sustituido en el minuto 72 durante el clásico de LaLiga disputado en el Bernabéu. En esta secuencia, se le podía ver visiblemente molesto al brasileño, preguntando a la banda: "¿yo?, ¿yo?"

Una vez salió del campo, no permaneció en el banquillo junto al resto de sus compañeros, sino que decidió abandonar el encuentro a través del túnel de vestuarios, al grito de "me voy del equipo, me voy del equipo".

La nula implicación de Mbappé en el tramo más importante de la temporada

La lesión de Mbappé ha dado mucho de qué hablar. En un encuentro liguero contra el Celta, el astro francés sufre una lesión en la rodilla izquierda, pero los servicios médicos se confunden de pierna y dan un diagnóstico erróneo. Ante esta situación, que se alargó durante tres meses, Mbappé se va a Francia en marzo a ser tratado por un especialista.

Otro de los incidentes se produjo cuando, en este proceso de recuperación, Mbappé fue visto con la actriz Ester Expósito de vacaciones en Cerdeña. Una exhibición pública que demostró un nulo compromiso con el equipo en una situación crítica.

Para más inri, tras el suceso más reciente ocurrido entre Valverde y Tchouameni, se pudo ver al futbolista francés saliendo del entrenamiento entre risas, según captaron las cámaras de "El Chiringuito de Jugones".

Alvaro Arbeloa fue preguntado en una de sus últimas ruedas de prensa acerca de si Vinicius está más comprometido que Mbappé, ante lo que el técnico afirmó que "no hemos hecho el Real Madrid con jugadores que salen al campo de smoking".

La bofetada de Rudiger a Carreras, que este último se encargó de confirmar

En Onda Cero se informó que el jugador Antonio Rudiger había abofeteado al lateral gallego, Álvaro Carreras, en el vestuario durante un roce entre ambos. Un suceso que fue muy comentado y que el propio lateral se encargó de confirmar a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El propio Carreras valoró el asunto como "aislado sin importancia que ya está resuelto", e incluso insistió en que "su relación con todo el equipo es muy buena", con intención de quitar leña al asunto.

Y la más reciente: Tchouaméni y Valverde llegan a las manos, y el uruguayo termina en el hospital

El caso más reciente ha sido el de Valverde y Tchouameni. Si el pasado miércoles casi llegaban a las manos, el jueves decidieron ir más allá para protagonizar uno de los incidentes más graves jamás visto en la historia de Valdebebas. Tanto es así que el uruguayo tuvo que acudir a un hospital debido a un traumatismo craneoencefálico provocado tras esta disputa con el futbolista francés.

Este incidente ha obligado a Valverde a permanecer en estado de reposo en su domicilio entre 10 y 14 días, por lo que se perderá el Clásico del próximo sábado. El Real Madrid ya ha expedientado a los dos protagonistas de este suceso con una sanción de 500.000 euros de multa a cada uno.

Mastantuono, Endrick, Alaba…

Para finalizar este listado, los jugadores Mastantuono, Endrick, Güler, Ceballos y Alaba también forman parte debido a sus quejas por falta de minutos. En el caso del brasileño, no contaba en los planes de Xabi Alonso, hasta el punto de tener que buscar una cesión al Olympique de Lyon para disfrutar de minutos de cara a una posible convocatoria con su selección para el Mundial.

Actualmente, en el equipo italiano, Endrick ha marcado un total de 8 goles en todas las competiciones, tras disputar 22 partidos.