Ter Stegen: "El gol desde el centro del campo de Florenzi me hizo más fuerte"

"Sabemos que no es un partido fácil. Estamos concentrados en nuestro juego, sabemos que tenemos una ventaja que tenemos que defender. No cambia nada. Hay que hacer un buen partido para seguir en la Champions. Si estamos concentrados, la ventaja es difícil de superar", comentó en rueda de prensa.

Pero Ter Stegen, visto el partido de ida con dos autogoles de la Roma, reconoció que el factor suerte cobra importancia en esta 'Champions'. "Ya se vio que esto depende de muy pocas cosas, de tener algo de suerte. Nuestro juego ha mejorado cada vez y mañana tenemos otro paso por delante, no será fácil pero tenemos una oportunidad muy grande para seguir en la 'Champions'", recordó.

"Tenemos muchas ganas de ganar el partido y estamos centrados en ello. La gente de Barcelona está orgullosa de cómo estamos en estos momentos, queremos tener mucho éxito y de momento estamos bien en la Liga, Copa y Champions. Mañana esperamos ganar y claramente esto nos ayuda", señaló sobre el nivel de optimismo existente entre la afición blaugrana.

Por otro lado, recordó el 'golazo' encajado en su última visita al Stadio Olimpico, obra de Florenzi desde el centro del campo. "Casi nada varió. Ese gol de Florenzi me hizo un poco más fuerte por lo que se dijo de mí, pero no ha cambiado nada más que estar más pendiente de los disparos del centro del campo. Es parte de la vida y del fútbol. Ese golazo no lo esperaba", aportó distendido. Y trabajar y mejorar es la clave para contribuir a que el Barça encaje pocos goles.

"Tener la portería a cero siempre es una ventaja porque tienes que meter solamente un gol para ganar. Trabajamos bien defensivamente y lo queremos mantener hasta el final porque nos ayuda a ganar partidos complicados, porque sabemos que tenemos mucha calidad para marcar", aceptó.

"Estamos pensando en mañana, sabemos que nos enfrentamos a un equipo que quiere meterse en la 'Champions', jugamos fuera de casa que siempre es complicado. Estamos en tres competiciones y esto no nos permite dejar de trabajar, tenemos que demostrar en cada partido lo que hemos logrado", respondió a si pensaban o no en el posible triplete.

Por otro lado comentó que desde su llegada, cuando estaba a las órdenes de Luis Enrique, hasta ahora tanto él como el equipo han mejorado. "En estos 4 años hemos mejorado, si no sería raro. Tenemos un equipo muy bueno y nos ayuda claramente a mejorar para lograr los objetivos que tenemos. Llegamos a cada temporada con buenas sensaciones, ahora estamos en un buen momento", aseguró.